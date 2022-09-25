بعد ارتفاعات ملحوظة.. خبير يتوقع تراجع الذهب خلال الفترة المقبلة

شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية ارتفاعات ملحوظة خلال الأيام الماضية، مما دفع المواطنين، إلى التساؤل لماذا ارتفعت الأسعار في الوقت الحالي؟، وهل سيستمر الذهب في الارتفاع بهذا الشكل؟.

تراجع أسعار الذهب في الفترة المقبلة

وترصد «الوطن» خلال هذا التقرير، رأي الخبير الاقتصادي أحمد معطي، حول تحركات الذهب في الفترة المقبلة، حيث يتوقع أن تشهد أسعار الذهب تراجعاً في الفترة المقبلة.

وسجل سعر الذهب في السوق المصرية اليوم الأحد، «عيار 21» للبيع نحو 1124 جنيهاً للجرام، وللشراء 1130 جنيهاً، ووصل سعر «عيار 22» نحو 1178 جنيهاً للبيع، وللشراء 1184 جنيهاً، و«عيار 18» نحو 963 جنيهاً للبيع، أما الشراء 969 جنيهاً.

الذهب مسعر بأعلى من قيمته الحقيقية عالميًا

وقال الخبير الاقصادي أحمد معطي، إن أسعار الذهب في السوق المصرية، ستشهد تراجع خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن تسعير الذهب مسعر بأعلى من قيمته الحقيقية عالميًا، وأرجع ذلك إلى الاشاعات بشأن ارتفاع الدولار إلى 23 جنيه، أو أكثر قبل نهاية العام الحالي 2022، مؤكدًا على أن الدولار لن يصل إلى 23 جنيه، اعتمادًت على البيانات المالية الأخيرة للاقتصاد المصري.

وتابع، الخبير الاقتصاد، أن الاعتماد على تقارير الوكالات والمؤسسات الأجنبية في تحديد سعر الدولار ليس مقياسًا أو تأكيدًا، فهي مجرد توقعات تتغير من وقت لآخر وفقا للمتغيرات الاقتصادية الجديدة، ونادرًا ما تتحقق، لافتصا إلى أن معظم التوقعات بشأن سعر الفائدة في مصر كان بالارتفاع، إلا أن البنك المركزي المصري قرر التثبيت في اجتماعه الأخير.

وبعض المؤشرات في الاقتصاد المصري، تشير إلى أن الأمور مستقرة فيما يخص سعر الصرف، مثل الاحتياطي الأجنبي من الدولار أصبح يتراجع بشكل طفيف 20 مليون دولار، بعدما كان يتراجع بأكتر من 2 مليار دولار في بداية الأزمة الروسية الأوكرانيةفي فبراير.

إيرادات الدولة من الدولار سترتفع خلال الفترة المقبلة

أيضًا من بين هذه المؤشرات، إيرادات الدولة من الدولار فسوف تشهد ارتفاع خلال الفترة المقبلة، مع عقد قمة المناخ كوب27 في مدينة شرم الشيخ، أيضًا إيرادات قناة السويس والتي سجلت أعلى مستوى في تاريخها فوق 745 مليون دولار الشهر الماضي، فضلاً عن تحويلات المصرين في الخارج والتي تسجل مستويات قوية، أيضًا عجز الميزان التجاري الذي يشهد تراجع.