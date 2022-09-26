أوكرانيا تكشف موقعين جديدين للدفن الجماعي في «إيزيوم» المحررة

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم، إنَّ أوكرانيا اكتشفت موقعين آخرين للدفن الجماعي يحتويان على جثث مئات الأشخاص في بلدة «إيزيوم» شمال شرق البلاد التي استعادت كييف السيطرة عليها من روسيا خلال هذا الشهر، بحسب ما نقلته وكالة «رويترز».

موسكو تنفي ارتكاب فظائع

ولم تعلق السلطات الروسية على تأكّيد زيلينسكي بشأن اكتشاف موقعين دفين آخرين، كما تنفي موسكو بانتظام ارتكاب فظائع في الحرب في أوكرانيا أو استهداف المدنيين.

استخراج 436 جثة من إيزيوم

وفي وقت سابق من هذا الشهر، كشفت السلطات الأوكرانية عن موقع دفن كبير بجوار مقبرة في منطقة غابات في إيزيوم، وبدأت تحقيقًا في ملابسات الوفيات، وانتهوا في الأسبوع الماضي، من استخراج 436 جثة.

وقال حاكم المنطقة إنَّ أغلبهم على ما يبدو لقوا حتفهم نتيجة أعمال عنف وهناك مؤشرات أولية على تعرض 30 منهم للتعذيب.