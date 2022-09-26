«الناصريين المستقلين» تحتفل بالذكرى الـ40 لانسحاب إسرائيل من بيروت

نظمت حركة «الناصريين المستقلين - المرابطون»، لقاءً جماهيريا حاشدا بمناسبة الذكرى الـ40 لانسحاب إسرائيل من بيروت، والذكرى الـ50 لوفاة الرئيس جمال عبدالناصر، أمام لوحة الصمود والتحدي في منطقة المتحف ببيروت، بحضور عدد من الشخصيات الدبلوماسية، والقوى والأحزاب الوطنية الفلسطينية.

وشارك في اللقاء، الفرقة المركزية للاتحاد العام للفنانين الفلسطينيين «حنين»، حيث أنشدت أناشيد العروبة والثورة الفلسطينية.

عبدالحكيم عبدالناصر: نجدد العهد على أنّنا على طريق العروبة سائرون

وقال المهندس عبدالحكيم جمال عبدالناصر، خلال كلمته في الاحتفالية: «ذكرى حزينة فقدت فيها مصر والأمة العربية وكل أحرار العالم، الزعيم الخالد جمال عبدالناصر، في هذا اليوم نجدد العهد والتأكيد أنّنا على طريق العروبة سائرون، وعلى المبادئ والأهداف الذي قام من أجلها الزعيم الخالد في ثورة 23 يوليو سائرون».

واعتبر السفير الفلسطيني، أشرف دبور، الثورة الفلسطينية أنّها وُجدت لتبقى ولتنتصر، موجّها التحية إلى روح الرئيس الشهيد ياسر عرفات، الذي أطلق ورفاقه الثورة الفلسطينية.

دبور: الشعب الفلسطيني سيبقى موحَّدا

واعتبر دبور، أنّ إقامة ذكرى يوم التصدي والصمود في المتحف، يجسد أهم مراحل النضال للقوات المشتركة الفلسطينية، ففي هذه البقعة الجغرافية في قلب بيروت، قاتلت المقاومة الوطنية اللبنانية، وتصدت بكل شجاعة وبسالة وصمدت لمدة 48 ساعة في وجه أعتى جيوش العالم.

وأكّد دبور في كلمته، أنّ الشعب الفلسطيني سيبقى موحَّدا رغم المؤمرات التي تتعرض لها الأمة، واعدا بالاستمرار في طريق التحرير حتى جلاء المحتل عن أرض فلسطين.