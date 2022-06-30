حركة الناصريين المستقلين تهنئ المصريين بذكرى ثورة 30 يونيو

أصدرت حركة الناصريين المستقلين-المرابطون، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو المصرية، البيان التالي:نتقدم من أهلنا المصريين جميعاً، بالتهنئة بمناسبة ذكرى الثورة المباركة في 30 يونيو، التي أسقطت محاولات بناء الانحراف المتأسلم، سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، على أرض مصر العظيمة.

وقال البيان: «لا شك أن مصر العربية بأهلها وقواتها المسلحة وقيادتها وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي بالنسبة إلينا نحن المرابطون هي المثل والمثال سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، لا بل هي الصخرة التي ترتكز عليها أمتنا العربية في الملمات، وهذه هي حقيقة الجغرافية والتاريخ يشهد».

عصابات الإخوان المتأسلمين سرقت الثورة

وتابع: «كنا نحن وأغلب أبناء العروبة في غاية القلق والضياع عندما سرقت عصابات الاخوان المتأسلمين حراك أهلنا المصريين في 25 يناير وسيطرت على السلطة، ولكن كنا على اقتناع تام أن المصريين سيسقطون هذا الكابوس، ولقد استطاعوا فعلاً أن يسقطوه في ثورة 30 يونيو التي أعادت مصر إلى واقعها الوطني والقومي العربي».

المرابطون: الإنجازات هي المعركة الحقيقية بعد 30 يونيو

وواصل: «بالنسبة إلى الإنجازات على مستوى التنمية والتطوير بعد ثورة 30 يونيو، هي المعركة والمواجهة الحقيقية على طريق استعادة مصر لدورها القومي عبر إنجازاتها على الصعيد الوطني الداخلي، ولذلك نحن نتابع ما يجري على أرض مصر بدقة واهتمام، والذي يشعر به المصريون أكثر من غيرهم، ولكننا أيضا نتابعه بدقة خاصة في كافة الاتجاهات الاقتصادية والاجتماعية، لكي تبقى مصر هي المثل والمثال لكل أبناء أمتها العربية».