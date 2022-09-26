محاصيل الحبوب تواجه تحديات تنذر بتراجع الإنتاج العالمي

تواجه محاصيل الحبوب الاستراتيجية مثل القمح والذرة وفول الصويا تحدياتٍ كبيرةٍ لدى كبار المنتجين العالميين، بسبب نقص هطول الأمطار والجفاف، وتأخر موسم الزراعة بشكل رئيسي، في ظل تحديات جيوسياسة مثل الحرب الروسية الأوكرانية.

ومن المتوقع أنَّ تتساقط الأمطار في الأرجنتين في مناطق زراعة القمح الرئيسية حتى أول أكتوبر، ولكن الجفاف الشديد والصقيع قد أضر بالفعل بالمحصول الحالي، مما قد يقلل من توافره للمشترين المنتظمين في إفريقيا وآسيا.

الجفاف يهدد محصول القمح

قالت إدارة الأرصاد الجوية الأرجنتينية في تحديث لها إنَّه لم يكن من المتوقع هطول أمطار غزيرة في الأسبوع الماضي من 18 إلى 24 سبتمبر، رغم توقع هطول أمطار متفاوتة الشدة في بعض المناطق.

بحسب مذكرة بحثية لـ«ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس»، تأثر محصول القمح في الأرجنتين بشدة بسبب الطقس الجاف في الأشهر الأخيرة، ودون مزيد من الأمطار، سيكون المحصول من أسوأ المحاصيل في السنوات الأخيرة، ولا يمكن أن يأتي هذا في وقت أكثر صعوبة بالنسبة لأسواق الحبوب العالمية، التي تعاني بالفعل من تقلص إمدادات القمح بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

محصول فول الصويات في الولايات المتحدة

بحسب «ستاندرد آند بورز»، تمّ تصنيف 55% من مساحات فول الصويا حاليًا في حالة جيدة إلى ممتازة، أي أقل بـ3 نقاط من نفس الوقت من العام السابق، وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية، وتم تصنيف 52% من مساحة الذرة في البلاد في حالة جيدة إلى ممتازة، أي أقل بـ7 نقاط من نفس الفترة من العام الماضي.

تمّ تقييم أسعار الذرة عند 350.30 دولار للطن في 21 سبتمبر، وهو أعلى مستوى في 7 أسابيع، وتم حصاد 94% من القمح الربيعي للبلاد اعتبارًا من 18 سبتمبر، أي 6 نقاط أقل من العام السابق، وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية.

أمطار أقل في أستراليا ومتفاوتة بفرنسا وألمانيا

معظم مناطق زراعة القمح في غرب أستراليا ونيو ساوث ويلز لديها فرصة أقل من المعتاد للأمطار خلال الأسبوعين المقبلين حتى 7 أكتوبر، وفقًا لمكتب الأرصاد الجوية الأسترالي، وارتفع سعر القمح الأسترالي الممتاز الأبيض إلى 370 دولارًا للطن متري في 21 سبتمبر الجاري.

من المتوقع أن تتعرض معظم أجزاء فرنسا، وخاصة المناطق الشمالية والغربية، لأمطار غزيرة خلال الأسبوعين المقبلين، وفي ألمانيا، من المتوقع هطول أمطار خفيفة على الأجزاء الغربية والجنوبية حتى 27 سبتمبر، وفقًا لخدمة الأرصاد الألمانية «دويتشر ويتيردينست».

وتوقعت وكالة مراقبة الموارد الزراعية التابعة للاتحاد الأوروبي انخفاض محصول القمح في العام التسويقي 2022-23 (يوليو-يونيو) بنسبة 1.4% على أساس سنوي إلى 5.54 طن، وبالنسبة لمحصول الذرة في الاتحاد الأوروبي، شوهدت الغلة لعام 2022-23 انخفاضًا بنسبة 7.8% على أساس سنوي عند 7.25 طن متري لكل هكتار.

الأمطار في البرازيل والأرجنتين

كان من المتوقع أن تشهد أول زراعة لمحصول الذرة في البرازيل ظروفًا مناخية مواتية في الفترة من 20 إلى 26 سبتمبر، حيث تشير التوقعات إلى مزيد من الأمطار في المناطق الجنوبية حيث تتركز البذر.

جفاف محاصيل الذرة في البرازيل

تأخرت زراعة محاصيل الذرة المبكرة في الأرجنتين بسبب الجفاف، حيث تم زرع 1% من المساحة المتوقعة حتى 15 سبتمبر، مقارنة بـ 25% قبل عام، وعادة ما تبدأ زراعة محصول الذرة المبكر في الأرجنتين في سبتمبر، لكن نقص الأمطار الكافية أجبر المزارعين على تأخير الزراعة.