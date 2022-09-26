المنتخب الأوليمبي يواجه بنين وديا الليلة

يلتقي المنتخب الأوليمبي مع نظيره بنين، في مباراة ودية ثانية تقام في السادسة مساء، على ملعب حرس الحدود بالمكس، في إطار فترة التوقف الدولي الحالية، التي تخوض فيها المنتخبات مباريات ودية دولية، ومن المقرر إذاعة اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

وأقيمت المباراة الودية الأولى بين المنتخب الأوليمبي ونظيره بنين، الجمعة الماضي، وفرض فيها التعادل السلبي نفسه.

وتأتي تلك الوديات في إطار استعدادات منتخب الفراعنة لخوض منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.