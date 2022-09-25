موسكو: إحباط محاولة أوكرانية للهجوم على محطة زابوريجيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أنَّها أحبطت محاولة أوكرانية للهجوم بـ«درونات مفخخة» على محطة «زابوريجيا» النووية، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية».

إلحاق أضرار بأنبوب مياه

وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع الروسية، إنَّ قذيفة من عيار كبير ألحقت أضرارًا بأنبوب مياه في محطة «زابوريجيا» النووية في أوكرانيا، وفقا لوكالة الأعلام الروسية الرسمية.

مخاوف من وقوع كارثة نووية

كانت القوات الروسية قد استولت على المحطة النووية في شهر مارس الماضي، ولا تزال المحطة قريبة من خط المواجهة وتعرضت لإطلاق النار مرارًا في الأشهر القليلة الماضية، الأمر الذي أثار مخاوف من وقوع كارثة نووية، وتتبادل كييف وموسكو الاتهامات بالمسؤولية عن القصف وبممارسة ابتزاز نووي.