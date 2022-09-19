الجامعات الخاصة تنفي صدور أي قرار بخفض الحد الأدنى للقبول

تواصل الجامعات الخاصة بمختلف المحافظات استقبال الطلاب الجدد الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2022 للالتحاق بمختلف الكليات وفقاً للحدود الدنيا التي حددتها وزارة التعليم العالي.

وأكد الدكتور عباده سرحان، رئيس جامعة المستقبل وعضو المجلس الأعلى للجامعات الخاصة في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنّ غالبية الكليات حققت الأعداد المخصصة لها من الطلاب الملتحقين، لافتا إلى أن المجلس أقر زيادة نسبة 10% للكليات التي لديها قوائم انتظار لإتاحة الفرصة للطلاب الراغبين في الالتحاق ببعض التخصصات.

الجامعات الخاصة: 10% زيادة في أعداد الطلاب

وأكد رئيس جامعة المستقبل، عدم صدور أية قرارات من الأعلى للجامعات الخاصة برئاسة وزير التعليم العالي بشأن خفض الحد الأدنى للقبول بالكليات عن المعلن سابقا، لافتا إلى أن هناك العديد من الكليات لديها قوائم انتظار، وهناك التزام كامل بكافة الضوابط والقرارات التي أقرها المجلس فيما يتعلق بالقبول والالتحاق بجميع الكليات، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد كورونا.

تنسيق الجامعات الخاصة 2022

وفي السياق ذاته، تواصل الجامعات الحكومية بمختلف المحافظات استقبال الطلاب الجدد للتقدم بملفات الالتحاق لجميع الكليات وإجراء الكشف الطبي وفقاً للجداول الزمنية والضوابط التي أقرها المجلس مع التشديد على تطبيق إجراءات كورونا، وأكد الدكتور أيمن عبدالرحمن، مدير الكشف الطبي بمستشفى الطلبة جامعة القاهرة على استمرار الكشف حتى 26 أكتوبر المقبل، لافتا إلى أنه حال اكتشاف أي مرض لدى طالب يتم معالجته بالمجان على نفقة الجامعة.