«الوزراء» يصدر 5 قرارات.. منها ضم مصابي الإرهاب من الشرطة لصندوق تكريم الشهداء

أصدر مجلس الوزراء، القرار رقم 64 لسنة 2022، بإضافة قطاع الصحة إلى مشروع فصل البلازما وتنقيتها وتجميعها وتصنيع مشتقاتها وتطويرها.

قرار بتشغيل مصنع لفصل البلازما

كما أصدر المجلس، القرار رقم 68 لسنة 2022، بالموافقة على منح شركة جريفولر إيجبت لمشتقات البلازما، الموافقة على إقامة وتشغيل مصنع لفصل البلازما، وتشغيل 20 مركزا لتجميع البلازما في مختلف أنحاء الجمهوية.

إضافة مصابي العمليات الإرهابية والأمنية بالشرطة لصندوق تكريم الشهداء

وأصدر المجلس كذلك، القرار رقم 69 لسنة 2022، بإضافة مصابي العمليات الإرهابية والأمنية بالشرطة خلال الفترة من 28\1\2011 إلى 24\11\2013 إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.

وكذلك صدر القرار رقم 70 لسنة 2022، الذي نص على أن يعتبر مشروع تنفيذ الرصيف البحري بموقع محطة الضبعة النووية من المشروعات القومية في تطبيق قانون أحكام البناء المشار إليه.

وأصدر المجلس أيضا، القرار رقم 17 لسنة 2022، بالموافقة على إنشاء منطقة حرة باسم شركة بدر وعصفور للصناعات الهندسية والمعدنية الكائن موقعها في المنطقة الصناعية بالمطاهرة بالمنيا.