«معيط»: نسدد التزاماتنا المالية في موعدها.. وصمودنا أمام الأزمات لا يعجب أعداء الدولة

نفى الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ما تردد من شائعات بأن حجم الدين في مصر بات أكبر من قدرات الدولة المصرية، فضلًا عن نفيه احتمالية تكرار سيناريو سريلانكا في مصر، إذ ذكر أن الموجة التضخمية الشرسة بدأت في ديسمبر الماضي، لكن ما تردد عن أن حجم الدين أكبر من قدرات مصر غير صحيح قولًا واحدًا، موضحًا أن تلك الشائعات تُعد ترديدا لموجة استهداف زاد عددها عن 150 تقريرا معظمها سلبي عن مصر.

الدولة قادرة على الإيفاء بكل احتياجات الشعب

وأضاف «معيط»، خلال تصريحات تليفزيونية، أنه منذ بداية العام تم تسديد كل الالتزامات من القروض وفوائد البنوك في موعدها، وكل من له أي أموال لدى الدولة المصرية يحصل عليها في موعدها، فضلًا عن قدرة الدولة على الإيفاء بكل احتياجات الشعب المصري من مواد وسلع غذائية، فصمود مصر أمام الأزمات العالمية لا يروق أو يعجب البعض ممن يعادي البلد: «مش هقول غير ربنا يصلح لهم الحال»، متسائلًا: «ليه مصر الدولة الوحيدة في المنطقة اللي يصدر بشأنها تقارير سلبية بشكل يومي».

نستهدف خفض عجز الموازنة إلى 4.5%

وأوضح وزير المالية، أنه من المستهدف خفض عجز الموازنة إلى 4.5% لتكون مثل الدول المتقدمة خلال 3 سنوات، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه يتم تسديد الالتزامات، وخروج 22 مليار دولار أموال ساخنة منذ مطلع العام الجاري، كما ذكر أن الدين ارتفع من 79.7% خلال عام 2009 – 2010، وبعد 2011 ارتفع إلى 103% من الناتج المحلي الإجمالي، واستطعنا الهبوط به بعد ذلك إلى 80.5% خلال عام 2020، كما أن جزء من الدين الخارجي الخاص بأجهزة الموازنة مقداره 83 مليار دولار، وتغير سعر الصرف جنيه واحد يرفع الدين 83 مليار جنيه.