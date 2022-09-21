خبير: «التعبئة الجزئية» تطيل أمد الحرب الروسية وتفتح المجال للتدخل الغربي

حالة من الاستنفار والتأهب تعيشها دول أوروبية، على وقع إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، التعبئة الجزئية العامة للجيش، الأمر الذي أدى إلى ازدياد التوتر في المنطقة، وسط تكهنات بإطالة أمد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

رشوان: التعبئة الجزئية تطلق يد «الناتو» لدعم أوكرانيا بالأسلحة المتطورة والدقيقة

وقال الدكتور نبيل رشوان، المتخصص في الشؤون الروسية، لـ«الوطن»، إن خطورة إعلان التعبئة الجزئية من قبل روسيا، تكمن في إطلاق يد حلف شمال الأطلسي «الناتو» والغرب لتزويد أوكرانيا بالأسلحة المتطورة والدقيقة لمواجهة الاجتياح الروسي، بخاصة بعد قرار التعبئة.

القيادة الروسية تأثرت بانسحابات قواتها في خاركيف

ولفت رشوان، إلى أنّ قرار «بوتين» تزامن مع استفتاء ضم مناطق ومدن أوكرانية وتحديداً «خريسون» و«زابوريجيا» للسيادة الروسية، متابعا: في هذه الحالة لو تم ضم تلك الأراضي بالفعل لروسيا وحاولت أوكرانيا استردادها، ستعتبر موسكو ذلك اعتداء على أراضيها.

وأضاف: المسألة سوف تأخذ منحنى آخر، ويبدو أن القيادة الروسية تأثرت بما حدث في خاركيف بعد الانسحابات الروسية، والسيطرة الأوكرانية الكبيرة على مساحات واسعة من المدن.

التعبئة الجزئية قد تضم 600 ألف مقاتل روسي

وقال رشوان، إنّ قرار التعبئة قد يكون بسبب ضعف الجيش الروسي بعد تكبده خسائر فادحة، مشيراً إلى أنّ التعبئة الجزئية قد تصل إلى ضم 600 ألف فرد، وتشمل كل من خدم في الجيش حتى سن 60 عاما.

قرار «بوتين» يمهد لحرب طويلة مع أوكرانيا

وأشار الخبير في الشؤون الروسية، إلى أنّ بوتين قد يكون اتخذ قرار التعبئة الجزئية العامة استعداداً لحرب طويلة مع أوكرانيا، إذ تتوقف مدة تلك الحرب على الدعم الغربي لأوكرانيا والخسائر الروسية.

وأعلن وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، أن التعبئة الجزئية في الجيش ستشمل 300 ألف جندي احتياطي، موضحا أن التعبئة الجزئية تشمل عسكريي الاحتياط الذين يمتلكون خبرة قتالية.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنَّه اتخذ قرارًا بالضربة الاستباقية بهدف تحرير الأراضي بـ«دونباس»، منوها بأنَّه كلّف الحكومة ووزارة الدفاع بتقنين الوضع الخاص للمتطوعين والعسكريين المدافعين عن البلاد، ليكون وضعهم مثل العسكريين الروسيين، فيما يتعلق بالامتيازات العسكرية والطبية والاجتماعية.