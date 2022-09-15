الكرملين عن تعيين سفيرة أمريكية لدى موسكو: آمالنا في تحسين العلاقات ضئيل

قال الكرملين إنه ليس لديه أي أمل في أن يكون لدى روسيا سفير أمريكي جديد، مضيفًا: «إن آمالنا في تحسين العلاقات بيننا ضئيل جدا»، وفق ما نقلته وكالة «رويترز».

وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أمس، أن الرئيس جو بايدن، يخطط لترشيح لين تريسي كسفيرة جديدة لواشنطن في موسكو، بعد أن أعلن جون سوليفان رحيله في وقت سابق من هذا الشهر.

من هي لين تريسي المرشحة لمنصب سفيرة أمريكا في روسيا؟

تعد لين تريسي عضوا محترفا في السلك الدبلوماسي الأمريكي، وشغلت منصب نائبة سفير الولايات المتحدة لدى موسكو بين عامي 2014 و2017، وحازت على جائزة الشرف المتميز تقديرا لأدائها كنائبة رئيس البعثة الدبلوماسية الأمريكية في موسكو، إلى جانب إجادتها اللغة الروسية.

وشغلت لين تريسي منصب السفيرة الأمريكية في جمهورية أرمينيا منذ 2019، وكانت كبير مستشاري الشؤون الروسية في مكتب الشؤون الأوروبية الآسيوية في وزارة الخارجية الأمريكية.