تنسيق المعهد الفني الصحي على موقع التعليم العالي.. يبدأ من 350 درجة

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تنسيق المعهد الفني الصحي، وذلك بالنسبة للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2022، من الشعبة العلمية «رياضة وعلوم»، حيث يستطيع الطلبة الحصول على النتيجة الخاصة بتنسيق المعهد، من خلال الخطوات التالية:

- الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني من خلال هذا الرابط.

- التسجيل برقم جلوس الطالب أوالرقم السري.

تفاصيل تنسيق المعهد الفني الصحي 2022

ومن خلال السطور التالية، تكشف «الوطن»، جميع التفاصيل بتنسيق المعهد الفني الصحي 2022، حيث يمكن لطلبة الثانوية العامة من خلال الدخول على رابط التنسيق، ومعرفة النتيجة، على الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وكانت نتيجة التنسيق كالتالي:

- معهد فني صحي بالمنصورة 346 درجة.

- معهد فني صحي بطنطا 342 درجة.

- معهد فني صحي بالزقازيق 340 درجة.

- معهد فني صحي بالإسماعيلية 337 درجة.

- معهد فني صحي بمحافظة بورسعيد 335 درجة.

- معهد فني صحي بمحافظة سوهاج 334 درجة.

- معهد فني صحي بمحافظة بني سويف 320 درجة.

- معهد فني صحي بمحافظة أسيوط 333 درجة.

- معهد فني صحي بمحافظة الإسكندرية 332 درجة.

- معهد فني صحي ببنها 329 درجة.

- معهد فني صحي بمحافظة أسوان 297 درجة.

- معهد فني صحي بإمبابة 295 درجة.

- معهد فني صحي رياضة بطنطا 323 درجة.

- معهد فني صحي رياضة بمحافظة المنصورة 320 درجة.

- معهد فني صحي رياضة ببنها 313 درجة.

- معهد فني صحي رياضة بالزقازيق 310 درجات.

- معهد فني صحي رياضة بمحافظة بورسعيد 289 درجة.

- معهد فني صحي رياضة بمحافظة الإسماعيلية 285 درجة.

- معهد فني صحي رياضة بمحافظة بني سويف 285 درجة.

- معهد فني صحي رياضة بمحافظة أسيوط 256 درجة.

- معهد فني صحي رياضة بمحافظة أسوان 250 درجة.