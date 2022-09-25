بدء التنسيق الداخلي للتقديم المباشر بجامعة حلوان الأهلية.. خطوات التقديم

كشفت جامعة حلوان الأهلية، أنَّه سيتمّ إجراء تنسيق داخلي لجميع الأماكن الشاغرة في برامجها المختلفة اعتباراً من اليوم الأحد الموافق 25 سبتمبر الجاري، حتى يوم 27 من نفس الشهر بمقر مجمع الفنون بالجامعة، موضحة أنَّه تقرر فتح باب القبول المباشر للأماكن الشاغرة ببرامجها المختلفة.

الحدود الدنيا للتنسيق الداخلي

وأضافت جامعة حلوان، في بيان لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي عبر «فيس بوك»، أنَّ الحد الأدنى للقبول بكلية الهندسة 68% لطلاب الثانوية العامة شعبة علمي رياضة وكلية الفنون والفنون التطبيقية 55% شعبة علمي وأدبي وكلية التجارة 55% علمي وأدبي.

خطوات القبول المباشر

- الدخول على موقع التقديم المباشر.

- تظهر للطالب شاشة بها طلبات القبول المباشر لكلية الإنسانيات والتجارة وإدارة الأعمال وكلية الفنون والفنون التطبيقية وكلية الهندسة والنصف الثاني من الشاشة به الطلاب المقبولين عن طريق مكتب التنسيق.

- يضغط الطالب على الكلية التي يرغب في الالتحاق بها.

- تظهر للطالب شاشة بتسجيل بياناته والدخول من خلال كتابة الرقام القومي.

- تظهر للطالب شاشة فتح صفحة شخصية له على البرنامج فيكتب الطالب اسم المستخدم الخاص به وكلمة المرور ويفضل تسجيل الرقم القومي كاسم المستخدم وكلمة المرور لضمان عدم نسيانهم ويضغط على زر «حفظ البيانات».

- يضغط الطالب على الدخول واستكمال البيانات.

- يكتب الطالب اسم المستخدم وكلمة المرور التي سبق أن تمّ اختيارها في الشاشة السابقة، ويفضل إن يكونا الرقم القومي للطالب لضمان عدم نسيانهما ثم يضغط على زر «الدخول».

- يكتب الطالب البيانات الخاصة به من الاسم ومحل الميلاد ونوع الثانوية العامة أدبي أم علمي والبرنامج الذي يرغب في الالتحاق به ثم يضغط على زر «إضافة».

- تظهر للطالب صفحة البيانات الخاصة به وللتعديل على أي بيان يسجله الطالب يضغط على زر «تعديل بيانات الطالب».

- يستكمل الطالب المستندات وهي صورة شهادة الثانوية العامة وصورة شهادة الميلاد وصورة شخصية وصورة الرقم القومي.

- سيتمّ إعلان نتيجة القبول على صفحة التقديم نفسها.