مصرع طالب صدمته سيارة في البحيرة.. «كان بيلعب مع أصحابه»

لقي طالب مصرعه صطدمته سيارة أثناء اللعب مع أصدقائه في طريق المجد بقرية الخرطوم التابعة لمركز بدر في محافظة البحيرة، وجرى نقل الجثة تحت تصرف النيابة العامة لمستشفى بدر العام، وتحرر محضر بالوقعة.

وقوع حادث سير

البداية بتلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة بدر، يفيد وقوع حادث إذ لقى طالب مصرعه بطريق المجد بقرية الخرطوم، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى مركز بدر وحرر محضر بالواقعة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وجرى الدفع بسيارة إسعاف لموقع البلاغ وجرى نقل الجثة للمستشفى المركزي.

تحديد هوية المتوفى

بالانتقال والفحص تبين وفاة «زياد محمد جودة» 16 عاما، طالب ومقيم بمركز بدر، وجرى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن الطالب صدمته سيارة أثناء اللعب مع عدد من أصدقائه وتوفي في الحال قبل وصوله إلى المستشفى، وجار استكمال التحقيقات في الحادث.