تفاصيل سحل كلب بواسطة توكتوك في المعادي.. هاجم سيدة وحاول عقرها

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك»، متضمنا سحل كلب وخنقه من قِبل مستقلى مركبة «توكتوك».

وقال بيان للوزارة، إنه عقب رصد تداول مقطع فيديو عبر إحدى الصفحات الشخصية على «فيسبوك»، متضمنا قيام مستقلي مركبة توكتوك، بنطاق دائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة، بربط الكلب بالمركبة المشار إليها، وسحله على الأرض، وحدوث إصابات به، ووفاته متأثرا بإصابته، تم التحرك على الفور لكشف ملابسات الواقعة.

المتهم سائق توكتوك

أضاف البيان، أنه من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة، سائق مركبة التوكتوك المشار إليها، والقائم بضرب وتوثيق الحبل حول الكلب، مقيمان بدائرة قسم شرطة المعادي، كما تم ضبط مركبة التوكتوك المستخدمة في الواقعة.

المتهم ضرب الكلب قبل عقر سيدة

بمواجهتهما اعترفا بأنهما أثناء تواجدهما بمحل الواقعة، فوجئا بتوجه الكلب نحو إحدى السيدات لعقرها، فقام أحد المتهمين بضرب الكلب على رأسه، مستخدما قطعة خشبية، لمنعه من عقر السيدة، وعقب ذلك وثقاه من عنقه ووضعاه داخل المركبة المشار إليها، لإبعاده عن المارة.

وأضافا أنهما أثناء سيرهما قفز الكلب، ونظراً لكونه مربوطاً داخل المركبة، قرر السائق السير بسرعة لتخوفه من الكلب، مما أدى لسحل الكلب أرضاً، وحدوث إصابته التى أدت لنفوقه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.