ضبط مركبات «توك توك» مخالفة ووقف أعمال تشطيب بدون ترخيص في المعادي

شنت الأجهزة التنفيذية بحي المعادي في محافظة القاهرة حملة أسفرت عن إيقاف أعمال تشطيب بدون ترخيص بشوارع مكة وشمال سيناء بزهراء المعادي، وكذلك أعمال أخرى بشارع 9، وتم ضبط المعدات وإيداعها بمخزن الحي.

إزالة حواجز حديدية

كما قامت رئاسة حي المعادي في القاهرة بحملات مكثفة لرفع الإشغالات وإزالة الحواجز الحديدية، فأزالت حواجز بشوارع 218 و200 و199 بدجلة، وشارع تنفيذ الأحكام بزهراء المعادي، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما رفعت الحملات إشغالات المحال والكافيهات والأكشاك والباعة الجائلين بشارع 9 أمام محطة مترو المعادي ونفق المشاة، وضبطت مركبات «توك توك» مخالفة، وذلك بالتنسيق مع إدارة الاشغالات والمتابعة الميدانية في إطار القضاء على المخالفات.

تطوير الميادين

وفي سياق آخر، نفّذ حي المعادي أعمال تجميل لميدان سوارس، مع الاستجابة الفورية لكل البلاغات والمستجدات، والتواجد المستمر بالشوارع والميادين لمتابعة الطوارئ بالتنسيق مع شركة المياه والصرف الصحي، وتم إصلاح ماسورة مياه بعد تعرضها للكسر بالشطر السابع بشارع زهراء المعادي الرئيسي في اتجاه محطة الصرف الصحي.