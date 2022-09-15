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السجن المشدد 3 سنوات للمتهم بالاعتداء على زوجته في المعادي

كتب:

بسمة عبدالستار
03:24 م | الخميس 15 سبتمبر 2022
محاكمة - صورة أرشيفية

محاكمة - صورة أرشيفية

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، بالسجن المشدد 3 سنوات على المتهم بالاعتداء على زوجته طعنًا، وسكب ماءً مغليًا على جسدها، في حي المعادي؛ لنشوب مشادة كلامية بينهما.

صدر القرار برئاسة المستشار الدكتور عمر الشريف، وعضوية المستشارين هشام الدرندلي ورياض أبو زيادة، وأمانة سر محمد طه.

بداية الواقعة

كانت النيابة العامة، أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات، على خلفية اتهامه بالشروع في قتل المجني عليها زوجته، عمدًا بأن استل سلاحه الأبيض محل الاتهام، إثر نشوب مشادة كلامية بينهما، وما إن ظفر بها، انهال عليها بطعناتٍ عدة في جسدها، ثم سكب عليها الماء الساخن، مُحدثا الإصابات بها قاصدا من ذلك إزهاق روحها، ونُقلت المجني عليها إلى المستشفى.

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بقلم بسمة عبدالستار