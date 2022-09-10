انقلاب سيارة على الطريق الدائري أمام «كارفور المعادي».. ونجاة السائق

أنقذت العناية الإلهية سائقًا من الموت بعد انقلاب سيارة ملاكي يقودها على الطريق الدائري بالقاهرة وتحديدا أمام «كارفور المعادي»، الأمر الذي أدى إلى توقف الحركة المرورية، وانتقل رجال المرور إلى مكان الحادث لتسيير الحركة المرورية وإعادتها إلى طبيعتها.

رفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها

تلقت غرفة عمليات المرور إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة ملاكي، بالقرب من «كارفور المعادي»، وتوقف الحركة المرورية، ورفع رجال المرور آثار الحادث لإعادة الحركة المرورية لطبيعتها، وأكد أحد شهود العيان لـ«الوطن»، أن السائق لم يتعرض لأي إصابة جراء الحادث.

خبير مروري يقدم نصائح لتجنب حوادث السير

يقول اللواء أحمد الشاهد الخبير المروري، في حديثه لـ«الوطن»، إن الإدارة العامة للمرور، قدمت عددًا من النصائح للسائقين لتجنب حوادث السير على الطرق، ومن أبرزها فحص الفرامل والإطارات الخاصة بالسيارة قبل القيادة، والتأكّد من حالة المحرك، وبيان ما إذا كان يعمل بشكل جيد من عدمه، ووجود مياه التبريد بشكل مستمر داخل السيارة.