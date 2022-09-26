«نيويورك تايمز»: ربع السيارات الجديدة في الصين «كهربائية بالكامل»

ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، أنّ السيارات الكهربائية أصبحت تمثل الحاضر وليس المستقبل في الصين، مشيرة إلى أنّها هذا العام، سيكون ربع السيارات الجديدة المباعة في الصين «كهربائية بالكامل» أو سيارة هجينة تعمل بالكهرباء.

وأوضحت أنّ هناك أكثر من 300 شركة صينية تصنع سيارات كهربائية، وتتراوح من عروض تخفيضات الأسعار من سيارات تقل عن 5 آلاف دولار إلى الموديلات المتطورة التي تنافس موديلات شركة «تسلا»، وشركات صناعة السيارات الألمانية، حيث إن هناك ما يقرب من 4 ملايين وحدات شحن كهربية للسيارات في البلاد، أي ضعف العدد مقارنة بالعام الماضي.

السيارات الكهربائية في الصين لا تعتمد على الدعم الحكومي

وأشار التقرير إلى أنه بينما لا تزال أسواق السيارات الكهربائية الأخرى تعتمد اعتمادًا كبيرًا على الدعم والحوافز المالية، دخلت الصين مرحلة جديدة، إذ يقارن المستهلكون مزايا السيارات الكهربائية مقابل السيارات التي تعمل بالغاز بناءً على المميزات والسعر دون الكثير من الاهتمام بدعم الدولة من عدمه، وتابع التقرير بأنه بالمقارنة مع بلاد أخرى نجد أنّ الولايات المتحدة متخلفة عن ركب هذا التطور

الصين استطاعت الاعتماد على نفسها بعد أكثر من عقد

وتابع التقرير بأن الصين قد استغرقت أكثر من عقد من الدعم والاستثمارات طويلة الأجل والإنفاق على البنية التحتية لوضع الأساس لسوق السيارات الكهربائية كي تستطيع الاعتماد على نفسها، ونقل التقرير عن «تو لي»، العضو المنتدب لشركة الاستشارات «ساينو إنسايت» ومقرها بكين، إن المنافسة والديناميكية تقودان الآن السوق الصينية ، وليس الدعم الحكومي.

وأضاف التقرير أنّ الرئيس الصيني، شي جين بينج، أعلن أنّ تطوير السيارات الكهربائية الطريقة الوحيدة التي يمكن لبلاده أن تتحول من دولة تنتج السيارات كبيرة إلى قوةٍ في عالم إنتاج السيارات، وتأكيدًا لذلك حددت الصين هدفًا صارمًا وهو أن 20% من مبيعات السيارات الجديدة ستكون سيارات كهربائية بحلول عام 2025.