التموين: 3 ملايين بطاقة بدون رقم موبايل والمهلة تنتهي آخر سبتمبر

أكد الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين لشئون نظم المعلومات والتحول الرقمي، أن هناك عدد 3 ملايين بطاقة تموينية، لم يقم أصحابها بتسجيل رقم الموبايل حتى الآن، منذ الإعلان عن تعليمات تسجيل رقم الهاتف المحمول، وربطه بالبطاقة التموينية.

20 مليون بطاقة تموين سجلوا رقم الموبايل

وأضاف مستشار وزير التموين، في تصريح لـ«الوطن» اليوم الأحد، أن عدد أصحاب البطاقات التموينية الذين التزموا بتسجيل رقم هاتف محمول صحيح مسجل باسم رب الأسرة، بلغ 20 مليون بطاقة تموينية، تمتلك حالياً وزارة التموين قاعدة بيانات كاملة عنهم، وهوية رقمية لكل رب أسرة على البطاقة.

وأوضح الدكتور عمرو مدكور أن سبب عدم تسجيل 3 ملايين بطاقة تموينية لرقم الهاتف المحمول، ربما يكون ليس لديهم هواتف، أو كونهم من الوفيات، مشيراً إلى أن يجري تنقيتهم حالياً من منظومة الدعم التمويني، مؤكداً أن عدم تسجيل رقم الموبايل على البطاقة لا يؤدي إلى الحذف من منظومة الدعم التمويني، وأن الهدف هو فقط توفير هوية رقمية بين وزارة التموين مع صاحب البطاقة التموينية.

شروط قبول تسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين

وحددت وزارة التموين والتجارة الداخلية عدة شروط من أجل قبول تسجيل رقم الموبايل ضمن المهلة التي أقرها القرار الوزاري، والمرتقب انتهاؤها أواخر شهر سبتمبر الجاري، أي بعد 5 أيام من اليوم، إذ تتمثل الشروط في ضرورة أن يكون رقم الموبايل مسجلاً باسم رب الأسرة في شركة المحمول التابع لها، مع استثناء كبار السن فوق 65 عاماً، والمسنين، من ضرورة أن يكون الرقم مسجل باسمهم، إذ تقبل الوزارة تسجيل رقم مسجل بأحد أفراد الأسرة، مع ثبوت أن رب الأسر من كبار السن أو السجناء، طبقاً للقرار الوزاري.