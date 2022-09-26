موعد دفع مصروفات المدارس الحكومية 2022-2023.. كود فوري للسداد

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد دفع مصروفات المدارس الحكومية 2022-2023، وذلك من خلال كود فوري، حيث حددت كود لتقسيط المصاريف وآخر لدفع القسط الأول كاملا.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، في منشور صادر عنها، إلى أن دفع جميع المصروفات إليكترونيا بداية من مرحلة رياض الأطفال وحتى الثانوية بجميع صفوفها.

موعد دفع مصروفات المدارس الحكومية 2022-2023

كما كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن موعد دفع مصروفات المدارس الحكومية 2022-2023، على ثلاث أقساط وهي كالتالي:

- يتم سداد القسط الأول بداية من أول أيام المدارس 1-10-2022.

- يتم سداد القسط الثاني في يناير 2023.

- يتم سداد القسط الثالث في مارس 2023.

- يتم سداد جميع المصروفات من خلال كل منافذ التحصيل الإلكتروني المعتمدة لدى الوزارة، بالاضافة الى مكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية، وذلك من خلال الرقم القومي للطالب.

مصروفات المدارس الحكومية 2022-2023

وأشار منشور الصادر عن التربية والتعليم، إلى أن مصاريف المدارس الحكومية 2022-2023، تبلغ قيمتها 305 جنيهات، بداية من مرحلة رياض الأطفال وصولا الى الخامس الابتدائي، و205 جنيهات، بداية من الصف السادس الابتدائي وصولا للصف الثالث الإعدادي، في حين تبلغ قيمتها مبلغ 520 جنيها، لمرحلة الصف الأول للثانوي العام، في حين أن قيمة مصروفات كلا من الصف الثاني والثالث الثانوي العام، تبلغ قيمتها 505 جنيهات.

وبالنسبة للمرحلة الثانوي الفني، فتبلغ 220 جنيها بالنسبة للصف الأول الثانوي الفني بأنظمته (3-5) سنوات، في حين تبلغ 205 جنيهات، بالنسبة لباقي صفوف التعليم الفني بكل أنواعه وأنظمته (3-5) سنوات.