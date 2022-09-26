مصر تدين الانتهاكات المتكررة لحرمة «الأقصى»: تصعيد خطير يقوض حل الدولتين

أدانت جمهورية مصر العربية، اليوم، الانتهاكات المتكررة والمتصاعدة لحرمة المسجد الأقصى، والتي تنفذها عناصر متطرفة يهودية على مرأى ومسمع من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت مصر، أنّ استمرار مثل تلك الخروقات وفرض القيود على حركة المصلين الفلسطينيين وأدائهم للشعائر الدينية، والمحاولات المستمرة لتغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم بالقدس، يُعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وتصعيدا خطيرا يقوض فرص تحقيق التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية وتحقيق حل الدولتين.

«الخارجية» تحذّر من الممارسات الاستفزازية بمحيط الحرم القدسي

وحذّرت وزارة الخارجية المصرية، في بيانها، من الخطورة البالغة لاستمرار الممارسات الاستفزازية في محيط المقدسات الإسلامية بـ الحرم القدسي الشريف، كونها تزيد حالة الاحتقان وتؤجج العنف، وتضع المزيد من المعوقات أمام الجهود المبذولة لاستئناف عملية السلام.