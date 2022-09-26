ضوابط العمل بنظام الحصة لسد العجز بالمدارس: مؤهل عالٍ وتوزيع جغرافي

وجهت المديريات التعليمية، تعليمات مهمة للإدارات التعليمية لسد العجز بالمدارس بأعضاء هيئة التدريس استعداداً للعام الدراسي الجديد 2022/2023 في المرحلة الابتدائية والإعدادية، من غير العاملين بالتربية والتعليم من حملة المؤهلات العليا التربوية للعمل بنظام الحصة بما لا يتجاوز 20 جنيهًا للحصة بعد حصر العجز الفعلي في التخصصات المختلفة «للمواد الأساسية» بالإدارات.

شروط الاستعانة بمعلمي الحصة

وحددت المديريات التعليمية، الشروط الواجب توافرها في التقدم للعمل بالحصة، مؤكدة أهمية الحصول على مؤهل عالٍ تربوي أو مؤهل عال دبلوم تربوي مناسب في التخصص المراد العمل به.

وقالت المديريات التعليمية، في خطابها المرسل إنه تتم الاستعانة بالمعلمين بالحصة ممن لديهم خبرة سابقة في أعمال التدريس أولاًَ، ثم يقوم المفاضلة بين باقي المتقدمين وفق المادة رقم 4 من اللائحة التنفيذية رقم 408 لسنة 2013 المعدل للقانون لسنة 2007.

القبول وفق التوزيع الجغرافي والعجز

وأشارت المديريات، إلى أن الكشوف تُرسل بنسختي وأسطوانة cd متضمنة جميع بيانات المتقدمين للعمل بالحصة، وتسلم نسخة cd للتوجيه العام ونسخة لإدارة أمن المديرية لاستطلاع رأي الجهات الأمنية مع مراعاة عدم تسليم العمل إلًا بعد ورود رأي الأمن.

وأضافت أنه يتم قبول الملفات وفق التوزيع الجغرافي وتكون الأولوية لأبناء القرية ثم المركز وحسب الأماكن التي تعاني من عجز صارخ في المواد الأساسية، ويتم سد العجز في المناطق النائية أولاً بمعرفة الموجه الأول لكل مادة.

عدم اشتراكهم في الامتحانات ولا يزيد نصابهم عن 24 حصة

وأكدت المديريات التعليمية، اشتراكهم في أعمال الامتحانات أو لجان النظام والمراقبة، ويتم الصرف بموجب كشف استحقاق معتمد من مدير المدرسة ومسؤول شؤون العاملين بالمدرسة وموجه أول المادة نظير مكافأة منظومة 20 جنيه للحصة وحتى انتهاء خطة تدريس المناهج بالمدرسة، ولا يجوز أن يزيد نصاب المعلم المستعان به بالحصة عن 24 حصة أسبوعياً.