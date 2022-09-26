«التعليم» تناقش استعدادات العام الجديد بمدارس المتفوقين: نقطة مضيئة في مصر

ترأس الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماع اللجنة التنفيذية العليا لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، لمناقشة استعدادات العام الدراسي الجديد 2022/2023، وبعض الأمور الخاصة بالمعلمين وإدارات المدارس.

مدارس المتفوقين نقطة مضيئة في تاريخ التعليم المصري

وصرح شادي زلطة، المتحدث الإعلامي للوزارة، بأنّ الوزير أكد أنّ مدارس stem نقطة مضيئة في تاريخ التعليم المصري، مشيرًا إلى أنّه يتمنى انتشارها في كل المحافظات.

حجازي: الدولة مهتمة بتطوير التعليم وتشجيع الابتكار

وأوضح الدكتور رضا حجازي، أنّ الدولة مهتمة بتطوير التعليم وتشجيع الابتكار والعمل على اكتشاف ورعاية الموهوبين في المواد الأكاديمية والأنشطة المدرسية، وصقل مهاراتهم في جميع التخصصات.

حضر الاجتماع، الدكتورة رانده شاهين، رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، والدكتور رمضان محمد رمضان، مدير المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، واللواء أحمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للأمن، واللواء يسري سالم، مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية، واللواء نير حمدي، من هيئة الأبنية التعليمية، والعميد طارق الباز، رئيس قطاع الأمانة العامة، وخالد عبدالحكم، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي، والدكتور رضا أبوسريع، ممثلا للمعونة الأمريكية، والدكتورة هالة الصيرفي، ممثلا للمعونة الأمريكية، وأحمد رزق الله، ممثلا للمعونة الأمريكية، والدكتور محمد جاد، مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، والدكتورة عزيزة خليفة، مدير وحدة STEM، واللواء عمر حماد، ممثًلا لشركة كيرسيرفيس، والدكتور تامر المصري، مركز البحوث التربوية، وعدد من قيادات الوزارة ومديري عموم تنمية المواد الدراسية.