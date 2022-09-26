غدا آخر موعد لاختبارات المتقدمين لوظائف 30 ألف معلم.. اعرف التفاصيل

غدا آخر موعد لاختبارات المتقدمين لوظائف 30 ألف معلم، وفقاً للمواعيد المعلنة للاختبارات من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والتي بدأت يوم الأحد 28 أغسطس للمتقدمين من محافظة الجيزة، وتنتهي غداً بالاختبارات الإلكترونية للمتقدمين من محافظة الدقهلية.

تتضمن الاختبارات الإلكترونية للمتقدمين لوظائف 30 ألف معلم «الكفايات السلوكية، واللغة العربية، وإحدى اللغات الأجنبية، والحاسب الآلي، والمعلومات العامة»، بالإضافة إلى اختبار تربوي وآخر للتخصص.

آخر موعد لاختبارات المتقدمين لوظائف 30 ألف معلم

حدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مواعيد اختبارات المتقدمين لوظائف 30 ألف معلم وهي كالتالي:

- يوم الأحد 28 أغسطس للمتقدمين من محافظة الجيزة.

- يوم 29 أغسطس للمتقدمين من محافظة القاهرة.

- يوم 30 أغسطس للمتقدمين من محافظة القليوبية.

- يوم 31 أغسطس و1 سبتمبر للمتقدمين من محافظة المنوفية.

- من يوم 3 إلى 5 سبتمبر للمتقدمين من محافظة البحيرة.

- يوم 6 سبتمبر المتقدمين من محافظة الإسكندرية.

- يوم 7 و8 سبتمبر للمتقدمين من محافظة الغربية.

- يوم 10 سبتمبر للمتقدمين من محافظتي قنا والأقصر.

- 11 و 12 سبتمبر للمتقدمين من محافظة بني سويف.

- يوم 13 سبتمبر للمتقدمين من محافظة أسيوط.

- يومي 14 و15 سبتمبر للمتقدمين من الشرقية.

- يوم 17 سبتمبر للمتقدمين من محافظة سوهاج.

ختام الاختبارات الإلكترونية لوظائف المعلمين بالدقهلية

- يوم 18 سبتمبر للمتقدمين من محافظة كفر الشيخ.

- يوم 19 سبتمبر للمتقدمين من محافظات الإسماعيلية والسويس وبورسعيد.

- يوم 20 سبتمبر المتقدمين من محافظات دمياط والفيوم.

- يوم 21 و 22 سبتمبر المتقدمين من محافظة المنيا.

- يوم 24 سبتمبر المتقدمين من محافظتي أسوان وشمال سيناء.

- يوم 25 سبتمبر المتقدمين من مطروح وجنوب سيناء والبحر الأحمر والوادي الجديد.

- يوم 26 و27 سبتمبر المتقدمين من محافظة الدقهلية.