بعائد يصل إلى 15%.. تعرف على شهادات الادخار في 6 بنوك مصرية

يبحث العديد من المواطنين عن أفضل عائد على مدخراتهم في البنوك، وذلك بعد أن قررت لجنة السياسات النقدية الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 11.25%، 12.25% و11.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 11.75%.

وبحسب مصادر مصرفية، فإن هناك عددا من البنوك تمنح عملائها عوائد جديدة على مدخراتهم عبر شهادات الادخار التي يصل العائد عليها حوالي 14%، وفي بعض الأحيان يزيد العائد ليصل إلى 15% في بعض البنوك.

شهادة ادخار البنك الأهلي وبنك ناصر الاجتماعي

وتابعت المصادر لـ«الوطن»، أن بنك ناصر الاجتماعي لديه شهادة ادخار ثلاثية بعائد 15% سنويًا و14.25% ربع سنوي و14% شهريًا، فيما يمنح البنك الأهلي المصري على شهادات الادخار عائدا يصل إلى 14% لمدة ثلاث سنوات، على أن يكون الحد الأدنى للشهادة ألف جنيه ومضاعفاته، مشيرة إلى أنه بموجب هذه الشهادة يستطيع العملاء لاقتراض، وإصدار بطاقات ائتمان، حيث يبدأ احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

شهادة ادخار بنك مصر والبنك العربي الأفريقي

وتابعت المصادر، أن البنك العربي الأفريقي، طرح لعملائه شهادة ادخار أميرالد الثلاثية بعائد شهري 13.75%، و14% ربع سنوي و14.125% نصف سنوي و14.25% سنويا، في المقابل يمنح بنك مصر لعملائه شهادة ادخار ثلاثية للأفراد الطبيعيين لمدة 3 سنوات بحد أدنى 1000 جنيه ومضاعفاته، وبعائد 14% سنويًا على الشهادة الثلاثية.

شهادة ادخار بنك البركة والتعمير والإسكان

وقالت المصادر، إن بنك البركة أعلن عن شهادة ثلاثية بعائد شهري لا يقل عن 14% ويبدأ الحد الأدنى للإيداع 1000 جنيه ومضاعفاتها، حيث تهدف الشهادة تقديم منتجات مصرفية تنافسية تشجيعاً لجميع العملاء من مختلف الفئات الاقتصادية للبدء في خططهم وتحقيق الاستقرار، فيما قال بنك التعمير والإسكانأن لديه شهادات ثلاثية مدة الذهبية 3 سنوات ويكون الحد الأدنى لربطها ألف جنيه ومضاعفاتها، ويصل سعر العائد عليها إلى 13.5% شهريًا و13.75% نصف سنوي وذلك لمدة 3 سنوات.