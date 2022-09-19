قبل اجتماع «المركزي».. تفاصيل الشهادة الذهبية من بنك التعمير والإسكان

تترقب الأسواق والبنوك المصرية اجتماع البنك المركزي المصري المقبل المقرر عقده الخميس 22 سبتمبر 2022، للبت في موقف أسعار الفائدة، الأمر الذي يراقب معه المواطنون قرار الفائدة للتعرف على أسعار الفائدة على المنتجات البنكية، وعلى رأس هذه المنتجات شهادات الادخار.

تفاصيل الفائدة على الشهادة الذهبية

وترصد «الوطن» من خلال هذا التقرير، تفاصيل الفائدة على الشهادة الذهبية ذات العائد الثابت 3 سنوات، من بنك التعمير والإسكان، وهي كالتالي:

- العائد على الشهادة:

شهري: 13.5%

سنوي: 13.75%

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- الحد الأدنى لربط الشهادة: 1000 ومضاعفاتها.

- فئة العملاء: أفراد فقط.

- نوع العملة: الجنيه المصري.

- مصاريف فتح الحساب: وفقا لسعر التعريفة.

- المصاريف الإدارية: وفقا لسعر التعريفة.

قرار المركزي المصري

كانت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري، أعلنت يوم 18 أغسطس الجاري، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض دون تغيير عند مستوى 11.25%، 12.25%.

ورفع «البنك المركزي» أسعار الفائدة في مارس الماضي، 100 نقطة أساس على الإيداع والإقراض، لتصل للأول 9.25% والآخر 10.25%، على التوالي، كما عاودت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة في مايو 2022، 200 نقطة أساس، لتصل إلى 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض.