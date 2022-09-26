«صالون هدى» يفتتح مهرجان سينما وثقافة الشرق الأوسط المعاصرة في فلورنسا

يفتتح فيلم صالون هدى للمخرج هاني أبو أسعد فعاليات النسخة الـ 13 من مهرجان سينما وثقافة الشرق الأوسط المعاصرة التي تنطلق في الفترة من 4 وحتى 9 أكتوبر في مدينة فلورنسا الإيطالية، ويُقام العرض يوم الثلاثاء 4 أكتوبر في الساعة 9 مساءً «غرينتش +2» بتوقيت فلورنسا.

وكان فيلم صالون هدى قد عُرض في مهرجان تطوان لسينما البحر المتوسط وفاز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة، ومهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة وحصل فيه على تنويه خاص من لجنة التحكيم، وافتتح مهرجان PalestineReel السينمائي، وكان عرض الأول في العالم العربي في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في السعودية، وفازت بطلة الفيلم ميساء عبد الهادي بجائزة أفضل ممثلة في جوائز النقاد للأفلام العربية التي يقدمها مركز السينما العربية.

عرض صالون هدي عالميا

وعالميًا، عُرض صالون هدى في عدة دور عرض أميركية، وشارك في مهرجان أنا للسينما العربية المعاصرة بأمريكا، وكان عرضه العالمي الأول في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي، وشارك في مهرجان ناشفيل السينمائي بأمريكا ومهرجان بلد الوليد السينمائي الدولي بإسبانيا.

وحصد الفيلم الكثير من الإشادات العالمية إذ مدحته أبرز وسائل الإعلام العالمية، فكتبت ويندي آيدي في سكرين دايلي "يعود أبو أسعد في صالون هدى لمنطقته المعهودة التي يبدع فيها"، وعبر موقع إندي واير كتبت كيت إيربلاند "صالون هدى لا يهدر ثانية، فيتحول من محادثة بسيطة لدراما مرعبة".