تفاصيل سحل وتعذيب كلب ضال في المعادي.. قانوني يوضح العقوبة

سيطرت حالة من الغضب والجدل على رواد وسائل التواصل الاجتماعي، عقب تداول مقطع فيديو يتضمن تقييد أحد الأشخاص برفقة صديقه،«كلب» وسحبه بمركبته «توك توك»، وتم إلقاء القبض على المتهمين وسط تساؤلات عن العقوبة الموقعة.

حماية سيدة من عقر الكلب لها

في الساعات الأولى من صباح اليوم، خرجت إحدى السيدات من منزلها لقضاء حوائجها اليومية، وفي طريقها فوجئت باقتراب كلب ضال منها، مستعدا لعقرها، فما كان منها إلا أن صرخت مستغيثة بأحد ينقذها من هذا الموقف، خلال ذلك مر أحد الأشخاص «المتهم الأول» وصديقه، بجوارها وهجما على الكلب بواسطة قطعة خشبية وربطه في مركبة «توك توك» الخاصة بالمتهم الثاني وحاولا إبعاده عن المارة بمنطقة المعادي.

محاولة إبعاد الكلب عن المارة

وذكر المتهمان أمام جهات التحقيق أن الكلب قفز من التوكتوك وحاول الهرب لكنه كان موثقا جيدًا، ما أدى إلى تخوف المتهم الثاني وسار بسرعة وبدا للمواطنين أنه يسحل الكلب أرضَا حتى توفى.

العقوبة المتوقعة للمتهمين

وأوضح أشرف ناجي المحامي بالنقض، أن قتل وتعذيب الحيوانات المستأنسة أو الدواب المملوكة للغير، يعد جريمة يعاقب عليها القانون المصري، مشيرا إلى أن جريمة التعذيب وقتل للحيوان، تكون العقوبة بالأشغال الشاقة أو السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد عن 7 سنوات، طبقا للمادة 356 المنصوص عليها ضمن قانون العقوبات.

وتابع «ناجي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه إذا ثبت في هذه الجريمة أن الكلب ضال ومؤذ للمواطنين، مما يثير الرعب والفزع في نفوسهم، فإن القانون لا يعاقب عليه.