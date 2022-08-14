سحل فتاة البحيرة.. هربت من مطاردة كلب لتقع بيد شاب حاول الاعتداء عليها

تفاصيل مؤلمة شهدتها واقعة سحل فتاة البحيرة، حيث تسارعت أنفاسها قبل قدميها أثناء هروبها من الكلاب الضالة في شارع «بانيليا» بمدينة كفر الدوار، حتى تمكنت من الهرب، إلا أنّها كانت قد فقدت فردة حذائها، فهرع شاب وأخذها من بين أنياب الكلاب ونادى عليها لإعطائها إياه، فاعتقدت في بادئ الأمر أنّ حكاية «سندريلا» تتكرر معها، فوقفت لتأخذه من بين يدي الشاب لتستيقظ من أحلامها الوردية على كابوس مؤلم، إذ جذبها الشاب بالقوة محاولاً اصطحابها إلى أحد المناطق المغلقة للاعتداء عليها.

تفاصيل سحل فتاة البحيرة

وتداول أهالي كفر الدوار، فيديو يرصد واقعة سحل فتاة البحيرة ومحاولة الاعتداء عليها، ويرصد الفيديو نجاح فتاة في الهروب من مطاردة الكلاب الضالة لها، ولكن سقطت فردة حذائها أثناء الجري، فأخذها شاب معروف في سوق «بانيليا» بمدينة كفر الدوار، بكونه دائم التسكع وعديم الأخلاق ولكنها لم تكن تعرفه، حتى نادى عليها ليعطيها الحذاء ففرحت معتقدةً أنّها سيحدث معها مثلما حدث مع «سندريلا»، ولكنها فوجئت به يحاول جذبها إلى مكان مغلق بينما يتحسس جسدها ويشرع في الاعتداء عليها.

حاول الاعتداء عليها فقاومته

دقائق قليلة مرت كالسنوات الطويلة، خلال سحل فتاة البحيرة، حيث حاولت الضحية مقاومة ذلك الشاب ومنعه من الاعتداء عليها بكل ما أوتيت من قوة، فكانت النتيجة سحلها في الشارع بصورة مأساوية، وسط صرخات الفتاة لينقذها أحدهم من براثن هذا الشيطان، بينما يحاول الشاب تكميم فمها لمنعها من الصراخ، ويسحلها في الأرض مُصراً على الاعتداء عليها.

صرخاتها أنقذتها من الاعتداء

ظلت فتاة البحيرة تقاوم الشاب، وتطلق صرخاتها لتستغيث بأي أحد حتى استيقظ أهالي المنطقة، وهرعوا لإنقاذها من بين أيادي الشاب الشيطان، وحاولوا طمأنتها بعد إصابتها بنوبة هلع جراء ما حدث لها، بينما فر الشاب الشيطان هارباً، فيما قام الأهالي بتفريغ الكاميرات، ونشر مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي مطالبين الأجهزة الأمنية بسرعة ضبط الشاب ومحاكمته، ليكون عبرة لكل من تسول له نفسه الاعتداء على فتاة.