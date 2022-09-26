ندى موسى عن مهرجان القاهرة للدراما: تجربة رائعة

حرصت الفنانة ندى موسى على توجيه الشكر لمهرجان القاهرة للدراما بعد منحها جائزة أفضل ممثلة دور ثانٍ في حفل افتتاح الدورة الأولى له.

ونشرت ندى موسى صورة من مشاركتها في المهرجان عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير إنستجرام، وعلقت: «شكرا أستاذي محمد ياسين على ثقتك وعلى منحي هذه الفرصة العظيمة لأستمتع وأتعلم وأكتشف نفسي كممثلة وإنسانة من أول وجديد.. شكرا على كلماتك وتشجيعك وصدقك، شكرا على فرصة التمثيل مع مخرج صادق وعظيم ولن يتكرر.. لن تكفي كلمة شكرا واحدة، فلك مني كل الامتنان والحب والتقدير».

ندى موسى تتحدث عن جائزة أفضل دور ثان

وتابعت ندى: «شكرا إدراة المهرجان.. شكرا رئيس المهرجان وصديقي وممثلي المفضل يحيى الفخراني، شكرا نقابة المهن التمثيلية.. شكرا أستاذي أشرف زكي.. شكرا الشركة المتحدة».

ندى موسى تشكر والدتها

وأضافت: «شكرا على منحي جائزة أفضل ممثلة مساعدة وعلى هذه التجربة الرائعة.. وهذه النسخة المميزة لمهرجان القاهرة للدراما في دورته الأولى، شكرا لكل الناس اللي وقفت جنبي ووثقت فيا وساعدتني واستحملتني وكانوا في ضهري في أي وقت احتاجتهم فيه وخصوصا أمي وباكو اللي طلعت عينهم وجننتهم».