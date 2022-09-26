بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة بالساحل الشمالي

أصيب 8 أشخاص بإصابات مختلفة في الجسم إثر وقوع حادث انقلاب سيارة على طريق الساحل الشمالي أمام إحدى القرى السياحية بالعلمين، وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى تقديم الإسعافات الأولية لجميع المصابين ونقلهم إلى أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة النجدة اللواء السيد سلطان، مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، بالحادث.

أسماء المصابين في الحادث

واستقبل مستشفى العلمين النموذجي 8 مصابين في حادث سيارة الساحل الشمالي، وهم محمد إيهاب علي، 19 سنة، من الإسكندرية، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، وعمر عبد الحميد حسن، 18 سنة، من الإسكندرية، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة في الجسم، ومحمد خميس عبد الحي، 18 سنة، من الإسكندرية، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، ومحمد رضا علي حسان، 20 سنة، من الإسكندرية، مصاب باشتباه خلع بالكتف الأيسر وكدمات وسحجات بالجسم، ومحمد أبو بكر راشد، 21 سنة، من الإسكندرية، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وجرح قطعي بفروة الرأس وكدمات وسحجات بالجسم، وأحمد صلاح عبد الغني، 18 سنة، من الإسكندرية، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وأحمد سعيد عيسى، 18 سنة، من الإسكندرية، بدون إصابات، وأكرم السيد محمد، 18 سنة، من الإسكندرية، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم.

تقديم الإسعافات لمصابي الحادث

وقدم الفريق الطبي بمستشفى العلمين بالساحل الشمالي رعاية طبية عاجلة للمصابين، كما تم إجراء الفحوصات الطبية والأشعة وعمل التحاليل الطبية اللازمة.

وانتقلت مباحث المرور وشرطة تأمين طريق «مطروح - الإسكندرية» الدولي الساحلي إلى موقع الحادث، وجاري الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته ورفع تقرير لجهات التحقيق وتحرر محضر بالواقعة.