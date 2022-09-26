«الداخلية» تكرم مواطنا ساعد في السيطرة على سائق السويس

كرمت وزارة الداخلية أحد المواطنين لموقفة الإيجابي ومساعدته رجال الشرطة في إلقاء القبض على قائد سيارة حال سيرة برعونة على طريق السويس.

وقامت وزارة الداخلية بتكريم المواطن وليد عيسى، لموقفه الإيجابي الذي ساهم في سرعة ضبط قائد إحدى السيارات أثناء مطاردة الشرطة له لسيره برعونة بطريق السويس، معرضاً حياة المواطنين للخطر من منطلق حرصه على حماية أرواح المواطنين.

جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تعزيز الترابط والتعاون بين رجال الشرطة والمواطنين، وتأكيد أنّ تلك المواقف الإيجابية تعكس مدى تقدير المواطنين للدور الذى يضطلع به رجال الشرطة للحفاظ على أمن واستقرار البلاد.

إحالة المتهم إلى الجنايات

كان النائب العام أمر بإحالة موظف بإحدى الجامعات، 47 عاما، إلى محكمة الجنايات المختصة لمعاقبته فيما اتُّهِم به من حيازته بقصد التعاطي جواهر مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وقيادته سيارة تحت تأثير هذه المخدرات برعونة وعدم احتراز بطريق القاهرة السويس، وأقامت النيابة العامة الدليل على المتهم من خلال مقاطع مصورة رُصِدَت بمواقع التواصل الاجتماعي سَجَّلت قيادة المتهم سيارته بالطريق العام برعونة وعدم احتراز، ما عرَّض حياة الناس للخطر.

المتهم تحت تأثير المخدرات

كما أنه ثبت من خلال تقرير المعمل الكيماوي من احتواء المضبوطات المعثور عليها بحوزة المتهم على جواهر مخدرة، وما ثبت بتقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي من إيجابية العينات المأخوذة من المتهم، ودلالتها على تعاطيه للجواهر المخدرة المضبوطة بحوزته، فضلًا عما شهد به الشهود.