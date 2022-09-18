أحمد صلاح السعدني يتسلم درع تكريم والده بمهرجان القاهرة للدراما

كشف الفنان الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، عن تكريم الفنان الكبير صلاح السعدني من مهرجان القاهرة للدراما، في دورته الأولي، رفقة عدد كبير من نجوم الفن، الذي قدموا أعمال مهمة في تاريخ الدراما المصرية.

أحمد صلاح السعدني يتسلم تكريم والده

وقال أشرف زكي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الفنان أحمد صلاح السعدني، هو من سيستلم تكريم والده الفنان صلاح السعدني، على هامش حفل جوائز مهرجان القاهرة للدراما.

أبرز المكرمين من مهرجان القاهرة للدراما

وكان أشرف زكي كشف لـ«الوطن»، في تصريحات سابقة، أبرز المكرمين من مهرجان القاهرة للدراما في دورته الاولي، قائلا: «المهرجان سيشهد أكثر من فعالية، ومن ضمنها لحظة إنسانية تتسم بالوفاء، نكرم خلالها الفنان الكبير صلاح السعدني، والمخرج الكبير جمال عبد الحميد، والكاتب والسيناريست محمد جلال عبد القوي، واسم المنتج الراحل ممدوح الليثي، بالإضافة إلى عدد من الأسماء سيجر الإعلان عنهم على الهواء مباشرة يوم الحفل».

لحظة وفاء لجيل من العظماء

كما أنه سيوجد فقرة خاصة ستقدم خلال الحفل بعنوان «شكرا أسعدتونا»، وهي لحظة وفاء لجيل من العظماء، كما يوجد تكريم فنيين ومخرجين منفذين، بالإضافة لجائزة الإبداع، التي تمنحها النقابة لبعض الرواد، تقديرا لمشوارهم في الحركة الفنية، ليس في مصر فحسب، لكن في الوطن العربي.

مهرجان القاهرة للدراما

الجدير بالذكر أن مهرجان القاهرة للدراما هو مهرجان للدراما المصرية، من المقرر أن يقام كل عام في سبتمبر لتقييم الأعمال الدرامية المصرية، ويمكن لأي مسلسل مصري من إنتاج شركة مصرية، أو تدور أحداثه في مصر، أو لممثلين مصريين حتى لو كان العمل من إنتاج شركة غير مصرية المشاركة في المهرجان.