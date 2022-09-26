ماكرون يسافر إلى البيت الأبيض أول ديسمبر

أعلن البيت الأبيض، منذ قليل، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيستقبل نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في الأول من ديسمبر المقبل بالولايات المتحدة الأمريكية، بحسب «سكاي نيوز» عربية.

آخر لقاء ماكرون وبايدن

زيارة ماكرون إلى البيت الأبيض تأتي عقب اللقاء الأخير بين الرئيسين في جنازة ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية ويأتي التوقيت هذا قبل نحو 20 يوما من بداية فصل الشتاء في أوروبا الذي يعد أصعب فصل شتاء على أوروبا بعد بداية الحرب الروسية الأوكرانية نهاية فبراير الماضي.

زيارة ماكرون الأولى في فترته الثانية إلى أمريكا

وستكون زيارة ماكرون هي الأولى للولايات المتحدة بعد توليه الحكم في فترته الثانية، وخلال رحلات ماكرون الخارجية المتعددة التي شملت دولة الجزائر من أجل إبرام صفقات، فيما يخص الغاز الجزائري بعد قطع غاز روسيا عن قارة أوروبا.

في سياق آخر شمل بيان البيت الأبيض تعليقا حول تصريحات الرئيس فلاديمير بوتين باستخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا قائلا:«نأخذ التهديدات الروسية باستخدام النووي على محمل الجد لكننا لم نر حتى الآن أي إشارات تجعلنا نغير تحركاتنا الاستراتيجية».