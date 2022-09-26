طارق الشناوي عن بروتوكول سينما الشعب: له دور عميق وتأخرنا في تنفيذه

أعرب الناقد السينمائي طارق الشناوي، عن سعادته ببروتوكول التعاون بين وزارة الثقافة والمتحدة للخدمات الإعلامية بشأن إدارة وتشغيل سينما الشعب.

السينما تحمي الوجدان من الإرهاب

وقال الناقد طارق الشناوي في تصريح خاص لـ«الوطن»: «أرى أن لهذا الاتفاق دور عميق وأساسي وتأخرنا كثيرا في تنفيذه، وكان المفروض ننفذه من زمان لكن كما يقول المثل الإنجليزي، من الأفضل أن تأتي متأخرا بدلا من ألا تأتي على الإطلاق، والحمد لله هناك عقول مستنيرة تفكر في أهمية العمق الاستراتيجي للشعب المصري، والسينما أحد أهم الأدوات التي تحمي الوجدان ضد الإرهاب والتطرف وتزيد من حصيلة الإحساس بالجمال».

قلة عدد دور العرض

وأضاف الشناوي: «أنت تخاف على أي شعب عندما يفقد إحساسه بالجمال، الجمال المطلق في الإبداع في غنوة في فيلم في مسرحية أو موسيقى، وما نراه من عنف هو ما نراه من كراهية عند البعض أو عدم إلمام بالجمال، ونحن للأسف عدد دور العرض في بلدنا قليل جدا لا يتناسب مع عدد السكان نحن نتحدث عن 500 شاشة، ويجب أن نضم إليها شاشات قصور الثقافة».

وتابع الشناوي: «أتمني تحديث دور العرض ورقم 20 جنيه للتذكرة معقول نسبيا، ولا مانع من وجود حفلات بـ50، المهم التجربة تنجح ويعود الوجة الثقافي والحضاري لمصر وهذا البروتوكول يزداد نشاطا مع الأيام».