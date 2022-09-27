القصة الكاملة لمقتل شاب على يد شقيقه بكفر الشيخ.. «طعنه أمام أولاده»

اتشحت قرية إسحاقة، بمحافظة كفر الشيخ، بالسواد حزننًا على مقتل شاب يبلغ من العمر 30 عامًا على يد شقيقه، وأمرت جهات التحقيق بدفن الجثة، وبالفعل جرى تشييع في الساعات الأولى من صباح اليوم.

أقوال أرملة الضحية

واستمعت جهات التحقيق لأقوال «ز. م» أرملة الضحية «ط .ف»، حيث اتهمت شقيق زوجها ويدعى «م . ف»، 30 عامًا بقتل شقيقه وهما «توأم»، حيث سدد له طعنة نافذة بالصدر، بسبب خلافات على الميراث، وكان ذلك في فجر يوم الخميس الماضي.

كما أشارت أرملة ضحية الإرث بكفر الشيخ خلال أقوالها من خلال استماع جهات التحقيق، أن شقيق زوجها انهال علية بالضرب المبرح، مستخدمًا سكين، وسدد له طعنة نافذة بالصدر أودت بحياته وكان ذلك أمام أطفاله، وذلك على خلفية وقوع خلافات بينهما بسبب الميراث.

واعترف المتهم بقتل شقيقه عقب مشاجرة بينهما، وتم تحرر بذلك محضر حمل رقم 10308 لسنة 2022 جنح مركز شرطة كفر الشيخ.

إخطار بالواقعة

وكان اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير دارة البحث الجنائي بالمديرية ، قد تلقيا إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر الشيخ، بورود إشارة من نقطة شرطة مستشفى كفر الشيخ العام منذ أربعة أيام، تفيد بوصول شاب مصابا بطعنة نافذة في الصدر، ثم توفى متأثراً بجراحة، وتم التحفظ على الجثمان داخل مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام.

التحريات: مشاجرة على بيع رأس ماشية

وتبين من خلال انتقال الأجهزة الأمنية لعمل التحريات والفحص، أن مشاجرة نشبت بين الشقيقين لخلافات بينهما على الإرث، حيث سدد له شقيقه طعنة نافذة بالصدر.

الرأي القانوني

وأشار ممدوح مختار محامي جنايات، أنه وفقا لقانون العقوبات إذا أثبتت التحريات للأجهزة الأمنية وشهود الواقعة أن المشاجرة التي نشبت بها سبق إصرار وترصد سوف يواجه المتهم عقوبة الإعدام، أما إذا كانت ضرب أفضى إلى الموت دون عمد قد يواجه المتهم عقوبة بالسجن 7 سنوات.