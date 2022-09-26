أمل سلامة: بروتوكول سينما الشعب يرسخ القيم والمبادئ والأخلاق في المجتمع

أشادت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بالخطوات المتميزة التي تتخذها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

بروتوكول سينما الشعب دعم شديد لقوة مصر الناعمة

وقالت سلامة، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن بروتوكول التعاون الذي جرى توقيعه بين وزارة الثقافة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بشأن إدارة وتشغيل سينما الشعب بمثابة دعم شديد لقوة مصر الناعمة وللسينما المصرية التي قدمت قضايا اجتماعية ساهمت في تغيير قوانين أو إقرار تشريعات جديدة.

وأضافت سلامة، أن عرض الأفلام السينمائية داخل قصور الثقافة بأسعار رمزية تبدأ من 20 جنيها، يتيح لقطاع عريض من المصريين الاستمتاع بمشاهدة الأفلام السينمائية، وتقديم محتوى يتناسب مع فئات الشعب المختلفة.

تشكيل الوعي لدى الشباب

وأكدت أن مشروع سينما الشعب يساهم في تشكيل الوعي لدى الشباب، ويرسخ القيم والمبادئ والأخلاق في المجتمع، كما يساهم في تحقيق مكاسب لهيئة قصور الثقافة وفروعها المنتشرة بالمحافظات.