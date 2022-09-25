«الإسكان الاجتماعي»: طرح وحدات للشباب في 25 محافظة ومدينة جديدة

أعلنت الدكتورة مي عبدالحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الإعلان الأخير الذي طرحه الصندوق لإسكان الشباب، يضم أكثر من 25 محافظة ومدينة جديدة، في انتشار جغرافي جيد على مستوى الجمهورية، باستثناء محافظة القاهرة، التي لا يتضمنها الإعلان الأخير.

«عبدالحميد»: أغلب الوحدات جاهزة للتسليم

وقالت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، خلال مداخلة هاتفية لها مع برنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، والمذاع على فضائية «DMC»، أن الوحدات أغلبها جاهز للتسليم الفوري، عدا 3 مواقع سيتم تسليمها بعد مرور 18 شهراً، وأضافت: «دول هيتدفع ليهم مقدم جدية حجز، ثم 6 أقساط ربع سنوية، بحد 6 أقساط».

الأسبوع الأول من سحب الكراسات لذوي الهمم

واستطردت «عبدالحميد» بقولها: «قررننا تخصيص الأسبوع الأول من فترة سحب كراسات الشروط بمكاتب البريد، لذوي الهمم، حتى لا تكون مزدحمة بالمواطنين، وتيسيراً عليهم، ومش حابين يكون مكاتب البريد عليها تزاحم، ويكون عندهم سهولة أنهم يقدروا يسحبوا الكراسات، ويدفعوا مقدم جدية الحجز».

وأوضحت أن عدد المواطنين ممن قاموا بشراء كراسات التقدم ضمن الإعلان الجديد ليسوا بالقليل، وقارب الرقم على 4 آلاف شخص قاموا بسحب الكراسات على مستوى الجمهورية، واختتمت بقولها إن فترة سحب الكراسات بدايةً من اليوم الأحد، وحتى 1 أكتوبر المقبل لذوى الهمم، ومن بعد ذلك يستطيع أي شخص سحب كراسة الشروط.