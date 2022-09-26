«تعاونيات البناء»: تدريب كوادر أفريقيا في الإسكان يحول مصر إلى مركز لتأهيل شباب القارة

قال الدكتور حسام الدين رزق، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، إنّ البرنامج التدريبي الأول في أفريقيا لتأهيل الكوادر القيادية الشابة في مجال الإسكان التعاوني، الذي يعقد في الفترة من 17 حتى 20 أكتوبر المقبل، يهدف إلى جعل مصر مركزا للتدريب في قارة أفريقيا في مجال الإسكان التعاوني، ما يسهم في تعريف الدول الأفريقية بالنماذج والمحاور الجديدة لمشروعات الإسكان التعاوني والتي يتم تنفيذها حاليا في مصر.

البرنامج خطوة نحو الريادة المصرية

وصرح الدكتور حسام الدين رزق، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، بأنّ البرنامج التدريبي خطوة نحو الريادة المصرية في التدريب بمجال الإسكان التعاوني، وذلك ضمن فعاليات انعقاد مؤتمر مجلس وزراء التعاونيات الأفارقة المقرر عقده للمرة الأولى بمصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

المشاركون في البرنامج

وأضاف رئيس هيئة تعاونيات البناء والإسكان، أنّ البرنامج التدريبي يُشارك فيه مجموعة من الشباب بعدد من دول أفريقيا، في إطار التعاون المثمر والمستمر بين الهيئة وتعاونيات الإسكان الدولية والحلف التعاوني الدولي والمنظمة الإفريقية لتعاونيات الإسكان، وبرعاية كاملة من وزارة الخارجية المصرية، من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.

وأشار الدكتور حسام الدين رزق إلى أنّ البرنامج يُعد باكورة البرامج التدريبية في التعاونيات على المستوى الدولي، وسيتم تنفيذ أكثر من برنامج تدريبي مماثل سواء في مصر أو في بعض الدول الأفريقية الصديقة.

وأشار رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، إلى أنّ انعقاد مؤتمر مجلس وزراء التعاونيات الأفارقة للمرة الأولى بمصر، بمثابة تأكيد للدور المهم للإسكان المصري على مستوى القارة الأفريقية، ونقطة انطلاق جديدة للتعاونيات المصرية للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030، مشيرا إلى أنّ المؤتمر سيتم عقده بعنوان «معا لتنمية أفريقيا Growing Africa Together»، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتزامن مع المؤتمر الدولي الرابع للإسكان التعاوني.

وأوضح الدكتور حسام الدين رزق، أنّ الفعاليات تُعقد في ظل فوز مصر خلال العام الماضي باستضافة المقر الدائم لمنظمة تعاونيات الإسكان الإفريقية، والمقر الدائم للمكتب الإقليمي للحلف التعاوني الدولي عن منطقة شمال أفريقيا.