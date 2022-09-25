«الإسكان الاجتماعي»: الأسبوع الأول لسحب الكراسات بالبريد لذوي الهمم

قالت الدكتورة مي عبدالحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن الإعلان الأخير الذي طرحه الصندوق لإسكان الشباب، يضم أكثر من 25 محافظة ومدينة جديدة، على مستوى الجمهورية، باستثناء محافظة القاهرة، التي لا يتضمنها الإعلان الأخير.

«عبدالحميد»: إجراءات لمنع الزحام بمكاتب البريد

وأضافت «عبدالحميد»، خلال مداخلة لها عبر زووم مع برنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن الصندوق قرر تخصيص الأسبوع الأول من فترة سحب كراسات الشروط عبر مكاتب البريد، لذوي الهمم، حتى لا تكون مزدحمة بالمواطنين، وتيسيراً عليهم، وقالت: «مش حابين يكون مكاتب البريد عليها ازدحام، ويكون عندهم سهولة أنهم يقدروا يسحبوا الكراسات».

بيع كراسات الشروط للمواطنين بدايةً من 2 أكتوبر

واستطردت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن «عدد المواطنين الذين تقدموا لشراء كراسات الشروط ضمن الإعلان الجديد قارب عددهم على 4 آلاف شخص، قاموا بسحب الكراسات على مستوى الجمهورية، حيث أن فترة سحب الكراسات بدايةً من اليوم الأحد، وحتى 1 أكتوبر المقبل لذوى الهمم، وفيما بعد لباقي المواطنين الراغبين في الحصول على الوحدات السكنية التي أعلنها الصندوق».

وأوضحت أن الوحدات أغلبها جاهزة للتسليم الفوري، فيما عدا 3 مواقع سيتم تسليمها بعد مرور 18 شهراً، مستطردة: «دول هيتدفع ليهم مقدم جدية حجز، ثم 6 أقساط ربع سنوية، بحد 6 أقساط».

وأعلنت وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، عن طرح عدد من الوحدات السكنية، للمواطنين من متوسطي الدخل، داخل مشروع «درة الوادي»، بمحافظة الوادي الجديد، ضمن مبادرة التمويل العقاري، بتقسيط 30 سنة، وفائدة 3%، وهي وحدات جاهزة للتسليم الفوري.