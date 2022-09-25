موقع حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2022.. طريقة التسجيل ومعرفة أماكن الوحدات

يتسابق الآلاف من الشباب والأسر في مختلف المحافظات، للحصول على شقق الإسكان الاجتماعي 2022، ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين 3، التي جرى فتح باب سحب كراسات الشروط الخاصة بها صباح اليوم، أمام ذوي الاحتياجات الخاصة، بينما يبدأ سحب الكراسات لباقي الفئات في 2 أكتوبر، فيما يحجز البعض تلك الشقق، من خلال الرابط الإلكتروني الذي خصصته وزارة الإسكان.

وفي هذا الصدد، تنشر «الوطن»، موقع حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2022، فضلاً عن أسعار شقق سكن لكل المصريين، وأيضاً أماكن طرح تلك الشقق، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها، في كل مكان.

موقع حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2022

خصصت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقع حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2022، للحصول على الوحدات السكنية لمتوسطي ومنخفضي الدخل، بنظام التقسيط الذي يصل إلى 30 عاماً، فضلاً عن طرح كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي في مكاتب البريد المميكنة بمختلف محافظات الجمهورية.

خطوات حجز شقق الإسكان الاجتماعي

أتاحت وزارة الإسكان، للمواطنين، حجز الوحدات السكنية بسهولة ويسر من خلال الآتي:

1- الدخول على موقع حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2022 من هنـــــــــــــــــــا.

2- إضغط على كلمة التسجيل في أعلى يمين الصفحة.

3- إدخال الرقم القومي لصاحب الطلب.

4- إدخال رقم الهاتف والتأكد من صحته.

5- إدخال كلمة المرور.

6- تأكيد كلمة المرور.

7- عقب ذلك يتم تسجيل الدخول على الموقع وحجز شقق الإسكان الاجتماعي.

موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2022

وبحسب بيان وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدأ تقديم شقق الإسكان الاجتماعي استلام فوري، من خلال سحب كراسة الشروط، اليوم الأحد لذوي الاحتياجات الخاصة، ويستمر حتى 1 أكتوبر المُقبل، وفي اليوم التالي الموافق 2 أكتوبر يبدأ حجز شقق الإسكان الاجتماعي لجميع المواطنين وينتهي 27 أكتوبر المُقبل.

حجز شقق الإسكان للمطلقات 2022

وأوضحت وزارة الإسكان في بيان لها، أنّه فيما يخص حجز شقق للمطلقات 2022، فإنّه يجب عليهم تقديم بعض المستندات، فضلاً عن باقي المستندات المطلوبة من جميع المواطنين وهي:

1- مستند النفقة التي تحصل عليها

2- صورة وثيقة الطلاق

3- شهادة ميلاد الأبناء القصر

4- قيد عائلي مميكن

أسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2022

وتبدأ أسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2022 من 194 ألف جنيهاً وحتى 310 ألفاً للوحدة الواحدة، حيث تصل مساحاتها إلى 90 متر مربع، فيما يبدأ مقدم جدية الحجز من 15 ألفاً وحتى 22 ألف جنيه بحسب بيان وزارة الإسكان.

أماكن طرح شقق الإسكان الاجتماعي

وفيما يخص أماكن طرح شقق الإسكان الاجتماعي، فقد أوضحت وزارة الإسكان أنّ الطرح سيكون في 21 محافظة وهي الفيوم والفيوم الجديدة، وبني سويف، والمنيا والمنيا الجديدة، وأسيوط، وقنا، وسوهاج وأخميم الجديدة، وقنا، والأقصر، وأسوان، وبرج العرب الجديدة، والقليوبية، والبحيرة، ومرسى مطروح، وكفر الشيخ، والمنوفية، والإسماعيلية، والسويس، والشرقية، ودمياط، والدقهلية، وشمال سيناء، ويجر تخصيص تلك الشقق لمن تنطبق عليه شروط شقق الإسكان الاجتماعي 2022.