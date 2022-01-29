أسعار الدفايات في مصر.. تبدأ من 300 جنيه ومميزاتها تختلف حسب النوع

تزامنا مع موجة الطقس البارد التي تشهدها البلاد خلال هذه الأيام، وتحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من استمرار هذه الحالة حتى إشعار آخر، زادت عملية البحث حول أسعار الدفايات في مصر عبر محركات البحث، كي يقوم المواطنون بشرائها واستخدامها فى المنزل، لتقلل الشعور بالبرد خلال موسم الشتاء.

أسعار الدفايات في مصر

وتختلف أسعار الدفايات في مصر، وفقا للنوع والاستخدام، فهناك دفايات شمع، وأخرى تعمل بالزيت، وغيرها تعمل بالكهرباء، ولكل نوع مزايا وعيوب.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن»، أسعار الدفايات في مصر، تزامنا مع موجة الطقس السيئ.

أسعار الدفايات الكهرباء يونيفرسال في مصر

- سعر دفاية يونيفرسال كهرباء 800 وات 350 جنيها.

- سعر دفاية كهرباء يونيفرسال بالمروحة 2000 وات 650 جنيها.

أسعار الدفايات الكهرباء تورنيدو في مصر

- سعر دفاية سيراميك تورنيدو، 2000 وات، 16 مترا 2000WF هو 1444 جنيها.

- سعر دفاية سيراميك تورنيدو 2000 واط، 20 مترا، 2000W هو 1999 جنيها.

أسعار الدفايات الكهرباء فريش في مصر

- سعر دفاية فريش كوارتز، هو 499 جنيها.

- سعر دفاية كهربائية فريش، 2100 وات، هو 500 جنيه.

أسعار الدفايات السيراميك تورنيدو في مصر

- سعر دفاية سيراميك تورنيدو، 1500 وات، 1500W هو 978 جنيها.

- سعر دفاية سيراميك تورنيدو، 2000 وات، 2000WF هو 1444 جنيها.

- سعر دفاية سيراميك تورنيدو 2000 واط، 2000W هو 1999 جنيها.

أسعار الدفايات زيت جاك في مصر

- سعر دفاية زيت من جاك 9 ريشة موديل 329 هو 1344 جنيها.

- سعر دفاية زيت جاك 7 ريشة 3 مستوايات، هو 940 جنيها.

أسعار الدفايات زيت تورنيدو في مصر

- سعر دفاية زيت تورنيدو 7 ريشة 1500 وات 1100 جنيه.

- سعر دفاية زيت تورنيدو 9 ريشة، هو 1350 جنيها.

- سعر دفاية زيت تورنيدو 11 ريشة 1550 جنيها.

أسعار الدفايات زيت زانوسي في مصر

- سعر دفاية زانوسي 7 ريشة 1500 وات موديل ZOR07NTWHA هو 1035 جنيها.

- سعر دفاية زيت زانوسي 7 ريشة الديجيتال موديل 955001463 هو 4400 جنيه.

أسعار الدفايات الهالوجين في مصر

- سعر دفاية هالوجين لوكسيل 3 شمعة 135 جنيها.

- سعر دفاية هالوجين ألترا 4 شمعة 2200 وات 305 جنيهات.

- سعر دفاية هالوجين اريون 3 شمعة 320 جنيها.

- سعر دفاية هالوجين ناتشورال سكاي 4 شمعة 1500 وات 350 جنيها.