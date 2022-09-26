باحث: خطاب رئيسة الوزراء الجديدة في إيطاليا «غير متطرف»

قال بهاء محمود، الباحث في الشؤون الأوروبية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن خطاب رئيسة الوزراء الجديدة في إيطاليا «غير متطرف»، إذ تقدم بلغة منضبطة إلى حد ما خفف حدة التعامل مع الاتحاد الأوروبي، وابتعدت عن الشأن الأوكراني والروسي.

المثلية والعولمة والتبني .. أبرز ما ترفضه رئيس الوزراء

أوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC» مع الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «DMC» أن رئيسة الوزراء الجديدة ضد المثلية والعولمة وتسعى للحفاظ على الأسرة الطبيعية وأيضا ضد التبني، لافتا إلى أن الأحزاب الأخرى مثل الحزب الديمقراطي والرابطة وحركة الـ5 نجوم لم تحقق مانجح الحزب الحاكم في الوصول إليه من خلال جمع أكبر قد من التصويت من الشعب.

الانتخابات الإيطالية شهدت مشاركة 4 أحزاب

وأشار إلى أن الانتخابات الايطالية شهدت مشاركة 4 أحزاب من أكبر الأحزاب، وكانت منافسة شرسة إلى أن فازت رئيسة الوزراء الجديدة جوروجيا ميلوني، لافتا إلى أن الدستور الإيطالي يمنع خروج الحكومة الإيطالية من الاتحاد الأوروبي إلا بموافقة ثلثي البرلمان، خاصة أن الفترة الراهنة تشهد اضطرابات كثيرة بسبب أزمة الطاقة وسعى الحكومة لبحث التعاون مع دول جديدة مصدرة للطاقة.

الهجرة غير الشرعية

وأكد الباحث في الشؤون الأوروبية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أن وزير الداخلية السابق خسر 9.5% من الأصوات والشعبية في الانتخابات الأخيرة، موضحا أن ملف الهجرة غير الشرعية من أخطر الملفات المطروحة على مائدة الحكومة الإيطالية الجديدة، إذ تمثل أولوية يجب مناقشتها والوصول إلى حل ضروري.