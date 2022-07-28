مصرع موظف دهسا أسفل عجلات قطار في محطة طهطا بسوهاج

لقي رجل أربعيني مصرعه أسفل عجلات قطار «القاهرة - أسوان»، أثناء محاولة اللحاق به، وذلك عقب قيامة من محطة طهطا باتجاه محافظة أسوان.

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مدير أمن سوهاج إخطارا، يشير إلى أنه عقب قيام القطار الروسي القادم من محافظة القاهرة في اتجاه محافظة أسوان من رصيف محطة سكة حديد طهطا بدائرة القسم، وحال قيام أحد الأشخاص بمحاولة استقلال القطار بعد تحركه اختل توازنه وسقط أرضاً، ما نتج عنه وفاته، ونُقلت الجثة لمشرحة مستشفى طهطا العام.

الانتقال لموقع الحادث

وعلى الفور، انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج إلى مستشفى طهطا العام، وبمناظرة الجثة تبين أنها لـ«محمود أبو ر ب ا»، 43 عاما، موظف بالإدارة الزراعية بمركز طما بمحافظة سوهاج، ويقيم بدائرة مركز طما.

التعرف على هوية الجثة

وتم استدعاء ذويه، حيث أفاد شقيقه «محمد ا ب ا»، عامل، 23 عاما ويقيم بذات الناحية بمركز طما بمحافظة سوهاج بمضمون ما تقدم، وذكر أن شقيقة كان يستقل القطار للذهاب لمحطة سوهاج، لكنه لم يلحق به فأسرع لمحاولة اللحاق بالقطار ليلقي مصرعه أسفل عجلات القطار.

ووُضعت الجثة تحت تصرف النيابة، وحُرر محضر بالواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.