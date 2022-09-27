كوريا الجنوبية تسجل 39425 إصابة بـ كورونا في يوم واحد.. والصين «صفر وفيات»

سجلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، 39425 إصابة بفيروس «كورونا»، اليوم، من بينها 308 حالات وفادة من الخارج، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 24673663 حالة.

«مكافحة الأمراض»: تسجيل 26 حالة وفاة بـ«كورونا» في كوريا الجنوبية

وأشارت «وكالة مكافحة الأمراض» الكورية الجنوبية، إلى تسجيل 26 حالة وفاة، ليصل إجمالي الوفيات في البلاد إلى 28272 حالة وفاة، وفقا لماذكرته وكالة «يونهاب» االكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وفي الصين، سجلت السلطات الصحية، 173 إصابة محلية العدوى بـ«كورونا» في الر الرئيس للبلاد، وفقا لما ذكرته وكالة «شينخوا» الصينية للأنباء في نشرتها بالغة الإنجليزية.

وأوضحت «لجنة الصحة الوطنية» الصينية، في تقرير يومي، أن من بين الحالات المسجلة 58 في «سيتشوان» و 44 في «قويتشو»، مشيرة إلى خروج 241 مريضا بـ«كورونا» من المستشفيات بعد شفائهم في البر الرئيسي للبلاد، أمس الاثنين.

وأضافت «لجنة الصحة»، أن البلاد لم تسجل أي وفيات جديدة بسبب «كورونا»، ليظل إجمالي الوفيات ثابت عند5226 حالة وفاة.

وأوضحت اللجنة الصينية، إجمالي المرضى، الخارجين من المستشفيات بعد شفائهم، إلى أن 241737 شخصا.