20 ألف شرطي لتأمين جنازة شينزو آبي في طوكيو

أعلنت السلطات في العاصمة اليابانية طوكيو، اليوم، نشر 20 ألفا من رجال الشرطة لتعزيز أمن جنازة رئيس الوزراء الياباني الراحل شينزو آبي والتي تجرى بحضور العشرات من كبار الشخصيات الدولية، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية».

وضع مراسم جنازة شينزو آبي

وبدأت مراسم جنازة رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي، فيما وضع اليابانيون الزهور، منذ صباح اليوم الثلاثاء، على المذابح تكريمًا لرئيس وزراء البلاد السابق شينزو آبي، وفقا لما ذكرته قناة «إن أتش كيه» اليابانية.

جنازة شينزو آبي الرسمية

ومن المقرر إقامة جنازة آبي الرسمية في «نيبون بودوكان» وسط العاصمة اليابانية طوكيو، بعد ظهر اليوم الثلاثاء وذلك عقب مرور شهرين على حادثة اغتياله.