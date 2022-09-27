ضوابط قبول طلاب الثانوية دون اختبارات قدرات في الجامعات التكنولوجية

قال الدكتور عربي السيد كشك، رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، إنّه سيتم فتح قبول طلبات الالتحاق بفرع الجامعة في السادات من طلاب الثانوية العامة شعبة علمي رياضة، الذين لم يقدموا أو يجتازوا اختبارات القدرات، والحاصلين على الحد الأدنى للقبول في الجامعة، وهو 255 درجة، بعد اجتياز المقابلة الشخصية.

وأضاف كشك لـ«الوطن»، أنّه جرى فتح برنامج تكنولوجيا المعلومات فرع السادات، وتقدم طلبات الالتحاق بمقر الجامعة الرئيسي بقويسنا المنطقة الصناعية المنوفية، اعتبارا من اليوم، مع إحضار صورة من شهادة الثانوية العامة.

استعدادات مكثفة للعام الدراسي الجديد

ونوه بأنّ الجامعة تستعد للعام الدراسي الجديد بمجموعة من البرامج البينية المتميزة التي تواكب احتياجات سوق العمل، مؤكدا أنّ الجامعات التكنولوجية تستهدف تخريج جيل تحتاجه الصناعة في الوقت الحالي.

من جانبه، قال الدكتور إسلام هلال، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة مصر الدولية التكنولوجية، إنّه تقرر عقد مقابلة شخصية لطلاب الثانوية العامة شعبة علمي رياضة الذين لم يؤدوا اختبارات القدرات الراغبين في الالتحاق بالجامعة، وحال اجتيازهم المقابلة يتم إرسال أسماء الطلاب الناجحين إلى مكتب التنسيق للبت في طلباتهم للالتحاق بالجامعة.

«هلال»: مكتب التنسيق هو صاحب القرار النهائي

وأضاف هلال لـ«الوطن»، أنّه يتم تشكيل لجنة لعقد المقابلة الشخصية للطلاب، ويشترط على الطالب أن يتقدم بطلب للمقابلة الشخصية، مع صورة من شهادة الثانوية العامة، مؤكدا أنّ مكتب التنسيق هو صاحب الشأن في قبول الطلاب أو عدم قبولهم.

وأكد الدكتور إسلام هلال، أنّ التقديم لطلب المقابلة الشخصية بدأ الأحد الماضي وانتهى أمس، وجار الاستعداد للعام الدراسي الجديد 2022-2023، موضحا أنّ الجامعات التكنولوجية تهدف إلى تخريج جيل قادر على المنافسة المحلية والإقليمية والدولية في سوق العمل.