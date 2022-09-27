تفاصيل إصابة شاب ووالدته على يد عاطل في دمياط.. وحبس المتهم 4 أيام

في أحد شوارع دمياط، ارتفعت أصوات الصراخ، وحاول الرجال فض شجار بين عاطل وأحد شباب المنطقة، فضلا عن والدة الأخير التي لم تتحمل رؤية فلذة كبدها يتعرض للضرب المبرح، فكان نصيبها أن تلقت طعنة نافذة في الصدر، سقطت على إثرها تصارع الموت، وتم القبض على المتهم وأمرت جهات التحقيق بحبسه 4 أيام.

مشاجرة ومحاولات لفض الاشتباك

وسط هدوء الليل والظلام الدامس، خرج الشاب الثلاثيني من منزله مودعا والدته، وحال خروجه كانت هناك عينان تتربص موعد خروجه، وعند رؤيته هرع إليه وحدث بينهما مشادة كلامية بسبب خلافات الجيرة، ومن ثم تطورت لمشاجرة حادة وتشابك بالأيدي، ارتفعت أصواتهما وتعدى خلالها العاطل على الشاب،

أصوات الشجار، وصلت لمسامع الأم التي ودعت ابنها على باب المنزل وبدأت قضاء حوائجها المنزلية، هرعت للخارج وسيطرت عليها ملامح الخوف والرعب على نجلها، عندما رأته يتشاجر مع العاطل، قادتها قدماها لنجدته، فما كان نصيبها إلا أن تلقت طعنة نافذة أسقطتها طريحة الأرض تصارع الموت، ثوان معدودة وسقط بجوارها نجلها، إثر تلقيه طعنة هو الآخر، وفرّ العاطل هاربا.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة حين تلقى قسم شرطة كفر البطيخ بمديرية أمن دمياط، بلاغا يفيد بحدوث مشاجرة بدائرة المركز بين شاب ووالدته «مصابان بجروح قطعية»، وعاطل، وأحد الأشخاص، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمحل الواقعة وتبيّن صحتها، وبإجراء التحريات تبيّن أنّ المتهم عاطل وسبب المشاجرة خلافات الجيرة.

وتمكنت القوة الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر واعترف بارتكابه للواقعة، وأمرت جهات التحقيق بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

العقوبة المتوقعة للمتهم

وتعليقا على ذلك، أكد المحامي محمد ثابت في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنّ المتهم في هذه الواقعة يواجه تهمة الشروع في قتل، مشيرا إلى أنّ التقرير الطبي للمجني عليهما، سيوضح حالتهما الصحية، وإذا كانت تحتاج إلى علاج أكثر من 21 يوما فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، وذلك طبقا لنصوص المادتين 242، و243 من قانون العقوبات، أما إذا كانت الإصابة لا تحتاج إلى علاج أقل من 21 يوما، فإن العقوبة لا تزيد عن سنة.